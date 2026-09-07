Во «Властелине колец» ему почти 90, а выглядит не старше 40: почему Арагорн вообще так долго живёт

Арагорн во «Властелине колец» выглядит как мужчина среднего возраста, хотя на самом деле к началу основной истории ему уже 87 лет. Для обычного человека такой возраст кажется совершенно несовместимым с его внешностью и физической формой.

Но долгая жизнь Арагорна объясняется его происхождением. В его роду смешалась кровь эльфов и людей, а начало этой линии положил Элрос — брат Элронда и полуэльф, который выбрал судьбу смертного. Несмотря на это, Элрос прожил около 500 лет, а его необычное долголетие частично передалось следующим поколениям.

Арагорн унаследовал не только продолжительность жизни предков, но и качества, которыми отличался его род: выносливость, силу и чувство ответственности. Он родился 1 марта 2931 года Третьей эпохи. Основные события «Властелина колец» происходят в 3018–3019 годах, поэтому на момент Совета у Элронда Арагорну было 87 лет. Королём Гондора он стал 1 мая 3019 года, когда ему исполнилось 88.

Для Арагорна долголетие считалось особой участью: Толкин писал, что он мог прожить втрое дольше даже своих предков, так как стал обновителем рода. Однако Арагорн умер в 210 лет.

У потомков нуменорских королей была возможность самостоятельно выбрать момент смерти, не дожидаясь глубокой старости. В «Повести об Арагорне и Арвен» герой прощается с женой и добровольно уходит из жизни 1 марта 120 года Четвёртой эпохи — в день своего 210-летия. Арвен пережила его всего на год и умерла от горя.

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