Во франшизе «Иван Царевич и Серый Волк» только одна часть с треском провалилась: рейтинг всего 5,4 из 10

Франшиза «Иван Царевич и Серый Волк» давно стала частью современной анимационной классики: первая часть задала тон, третья удержала интерес, а четвёртая и вовсе получила один из лучших рейтингов — 7,7. Но именно «Иван Царевич и Серый Волк 2» с оценкой 5,4 неожиданно оказался на последнем месте и до сих пор вызывает споры среди зрителей.

Когда продолжение не усилило успех

По сюжету в Тридевятом царстве всё спокойно: Иван занят государственной службой, а Василисе откровенно скучно в семейной жизни. В поисках романтики она решает… организовать собственное похищение. Звучит как классическая сказочная завязка, но зрители отмечают, что история быстро превращается в набор странных событий без чёткой логики.

В отзывах часто упоминают сумбур: герои то оказываются на Луне, где «все мысли материальны», то попадают в мир с черепахой и тремя слонами, куда злодей переносит замок. Многие считают, что идеи выглядят случайными и плохо связанными между собой.

Шутки, которые не работают

Ещё одна претензия — юмор. Некоторые зрители пишут, что за весь сеанс зал смеялся всего несколько раз. Для франшизы, которая всегда держалась на лёгкости и иронии, это серьёзный сигнал.

Отдельно обсуждали и смену актёра озвучивания Волка — новый голос показался непривычным и, по мнению части аудитории, «резал слух».

И всё же провал второй части не разрушил франшизу. Напротив — последующие фильмы доказали, что серия умеет учиться на ошибках. Иногда именно слабый эпизод помогает истории переродиться и снова напомнить зрителям, за что они когда-то полюбили эту сказку.

