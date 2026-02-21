Вместо «Склифосовского» будет «Пироговка»: у старожила эфира появится мощный конкурент на стриминге

Меню
21 февраля 2026 19:00
Кадр из сериала «Склифосовский»

На новую картину возлагают немало ожиданий.  

Медицинских мелодрам на экране станет больше. Для тех зрителей, кто уже устал за 12 сезонов от команды «Склифосовского», появляется прекрасная возможность переключиться на других медиков. В столице стартовали съемки новой мелодрамы «Пироговка». И она уже может стать главным конкурентом старожила эфира.

Сюжет «Пироговки»

В центре событий сериала оказывается талантливый хирург Кира, дочь главврача знаменитой больницы имени Пирогова. Сама она врач от бога, но до такой степени вымотана работой, что балансирует на грани эмоционального истощения.

Ее отец Петр Андреевич, заведующий клиникой, регулярно подкидывает дочери новичков-интернов, чтобы она оттачивала их мастерство. Только вот Кира совсем не похожа на добрую наставницу: молодые коллеги сразу награждают ее званием главной стервы за жесткие придирки и холодность.

Им невдомек, что за этой требовательностью скрывается искреннее желание выковать из вчерашних студентов настоящих асов.

Личная жизнь у Киры практически отсутствует. Ни мужа, ни детей, ни подруг — только отношения с женатым коллегой Игнатом, который, судя по всему, не собирается ничего менять в своем браке.

Но все меняется с появлением нового врача Егора. Он единственный, кто сумел разглядеть живую, уставшую от одиночества женщину. Однако зрителям предстоит разобраться, искренни ли его чувства, и сможет ли Кира наконец-то открыться миру.

Детали сериала

Сериал «Пироговка» продолжает традицию многосерийных драм о врачах, знакомую зрителям по проекту «Склифосовский». Оба названия отсылают к реально существующим московским институтам: в одном случае речь об известном НИИ скорой помощи, а в другом — о Национальном медико-хирургическом центре имени Пирогова.

Создатели новой истории явно вдохновлялись проверенной формулой: в центре сюжета по-прежнему сложные медицинские случаи и личные переживания героев, которые скрываются за их профессиональными подвигами. Правда, пока о масштабах производства известно немного: сколько серий планируется снять и когда завершатся съемки, держится в секрете.

Главное отличие от «Склифосовского» — ставка на цифровую аудиторию. Премьера «Пироговки» состоится на платформе «Иви», а появится ли сериал в эфире телеканалов, создатели пока не сообщают.

Фото: Кадр из сериала «Склифосовский»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
