Русский English
Вместо громких блокбастеров и заезженной «голливудщины»: 2 атмосферных скандинавских детектива, которые стоит включить сегодня

13 апреля 2026 17:38
Кадры из сериалов «Убийства в Согне», «Хильдур»

Они затянут с первой же минуты.

Вечером не всегда хочется громкого кино с погонями и взрывами. Иногда нужен спокойный, тягучий детектив, который не торопится, а постепенно затягивает в свою атмосферу.

Скандинавские сериалы как раз работают на этом эффекте: минимум внешнего шума, максимум напряжения и живые пейзажи, которые становятся частью истории. Если ищете, что посмотреть за вечер, эти два проекта закрывают вопрос.

«Хильдур» (6 серий)

Этот сериал снят в Исландии при участии финской платформы Ruutu и основан на книгах Сату Ряме, которые давно держатся в топах продаж.

Съёмки проходили в Исафьордюре и на Западных фьордах, причём команда принципиально отказалась от студийных подмен. В кадре — настоящая северная погода, холодный свет и ощущение полной изоляции.

Главная героиня — детектив Хильдур Рюнарсдоттир, которая много лет живёт с личной трагедией. Исчезновение сестёр не даёт ей покоя, и каждое новое дело становится продолжением старого внутреннего расследования.

На этом фоне серия убийств в маленьком городе перестаёт быть просто рабочей задачей и превращается в психологическую историю.

«Убийства в Согне» (4 серии)

Норвежский проект, снятый по книгам Йоргена Йегера, чьи тиражи превысили 1,7 миллиона экземпляров. Съёмки проходили в регионе Согн, где фьорды и яблоневые сады задают ритм всему происходящему.

Визуально это почти открытка, но за ней скрывается куда более жёсткая история.

В центре — следователь Уле Вик и стажёр Сесилия, которая приезжает в город не только ради практики. Их расследование быстро выходит за рамки одного преступления и затрагивает всю структуру местного сообщества.

Сериал не спешит, но именно за счёт этого позволяет глубже прочувствовать конфликт, пишет автор Дзен-канала КИНОВАРНЯ

Оба сериала укладываются в один вечер и дают редкое ощущение цельного просмотра. Это детективы, которые не давят, а постепенно захватывают, оставляя после себя не развязку, а настроение.

Фото: Кадры из сериалов «Убийства в Согне», «Хильдур»
Екатерина Адамова
