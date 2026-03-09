Включите вечером — и досмотрите до финала залпом: 3 новых сериала 2026 года, которые уже вышли целиком в хорошем качестве

Иногда попадаются сериалы, которые идеально подходят для нескольких вечеров. Не те проекты, что растягиваются на десятки сезонов, а истории, которые быстро затягивают и держат внимание до финала.

В последние месяцы как раз вышло несколько таких новинок. Среди них — напряженный триллер с любовной историей, фэнтези из мира «Игры престолов» и приключенческий детектив о герое, которого знают уже больше века.

«56 дней», 2026 – н.в.

Американский сериал «56 дней» состоит из 8 серий и уже получил оценки 7,2 на «Кинопоиске» и 6,7 на IMDb. История начинается как обычный роман. Оливер и Сиара случайно встречаются в магазине, между ними быстро вспыхивает страсть.

Через 56 дней полиция находит в квартире Оливера тело, растворенное в ванной. Расследование начинает раскручивать цепочку событий, а зритель параллельно видит две линии: работу полиции и отношения пары за те самые 56 дней. Почти у каждого героя есть тайны. Сюжет постоянно меняет направление и держит напряжение до финала.

«Рыцарь семи королевств», 2026 – н.в.

Фэнтези «Рыцарь семи королевств» — спин-офф «Игры престолов». События разворачиваются за 90 лет до оригинального сериала и через 80 лет после истории «Дома дракона». Первый сезон состоит из 6 серий и получил оценки 8,3 на «Кинопоиске» и 8,8 на IMDb.

Главный герой — Дункан Высокий, бывший оруженосец, который решает стать рыцарем. По дороге на турнир он встречает мальчика по имени Эгг, мечтающего стать его учеником. Простое путешествие быстро превращается в череду испытаний, где героям приходится скрывать тайны и доказывать свое право на честь, пишет автор Дзен-канала No SpoilerS.

«Молодой Шерлок», 2026 – н.в.

Британский сериал «Молодой Шерлок» переносит зрителей в 1870-е годы. Первый сезон включает 8 серий и получил рейтинги 7,2 на «Кинопоиске» и 7,5 на IMDb.

Юный Шерлок Холмс попадает в Оксфорд не студентом, а слугой благодаря помощи брата Майкрофта. Там он знакомится с Джеймсом Мориарти. Их неожиданная дружба начинается с расследования кражи китайских свитков и быстро приводит к куда более серьезному преступлению — убийству профессора.

История смотрится легко и динамично. Иногда именно такие сериалы становятся идеальными для нескольких вечеров, когда хочется просто хорошего сюжета и немного неожиданностей.