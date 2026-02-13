Меню
Включите из любопытства — и втянетесь в нуар 30-х: где выходит «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем и когда стартуют серии

Включите из любопытства — и втянетесь в нуар 30-х: где выходит «Паук-Нуар» с Николасом Кейджем и когда стартуют серии

13 февраля 2026 17:00
Кадр из сериала «Паук-Нуар»

Свежий трейлер уже порадовал фанатов.

«Паук-Нуар» — нуарный Человек-паук с Николасом Кейджем — выходит уже этой весной, и это одна из самых необычных премьер года. Представьте супергеройскую историю без блеска, в мрачном Нью-Йорке 1930-х, где герой устал, постарел и больше похож на частного сыщика, чем на спасителя мира.

О чем сериал

В центре сюжета Бен Рейли — детектив с тяжелым прошлым. Когда-то он был тем самым Человеком-пауком, который защищал город. Теперь это человек, разочарованный и уставший, но прошлое не отпускает. Новые дела заставляют его снова сталкиваться с преступным миром и собственными решениями.

Образ Рейли воплотил Николас Кейдж. В трейлере он выглядит органично: плащ, шляпа, сигаретный дым и фирменная усталость во взгляде. Атмосфера ближе к классическому нуару, чем к комиксам Marvel.

Создатели подготовили две версии сериала — цветную и черно-белую. Это редкий ход для стриминга. Черно-белый вариант усиливает ощущение старого детектива и работает на настроение истории.

Где и когда смотреть

Премьера сериала «Паук-Нуар» назначена на 27 мая на Amazon Prime Video. В этот день проект стартует на платформе, но модель релиза серий пока официально не уточнялась — стриминг может выпустить как весь сезон, так и показывать эпизоды по графику.

Известно, что в сезоне 8 серий. Помимо Николаса Кейджа, в кадре появятся Брендан Глисон, Ламорн Моррис и Джек Хьюстон. Проект делают как стильный нуар с упором на атмосферу, а не на супергеройский аттракцион.

Фото: Кадр из сериала «Паук-Нуар»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
