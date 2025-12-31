Меню
Киноафиша Статьи Включите детям этот новый сериал 1 января: их будет не оторвать от ТВ до конца каникул

31 декабря 2025 07:00
Кадр из сериала «Три друга, клад и матрос Кошка»

Лента «Три друга, клад и матрос Кошка» снята в духе традиционных советских картин для ребят.

Первый день года дарит зрителям настоящую приключенческую историю. На экраны выходит детский сериал «Три друга, клад и матрос Кошка», погружающий в мир тайн и поисков.

Это прекрасный выбор для поклонников классических приключений. Для родителей же проект станет отличным способом занять детей на каникулах.

Сюжет сериала

В основе истории — трое друзей-курсантов из Севастополя. Они грезят одной целью: отыскать клад, который, по преданию, спрятали моряки Нахимова. Их мечте мешают серьёзные соперники — преступники, тоже охотящиеся за сокровищами.

Неожиданную поддержку ребята получают от призрака матроса Петра Кошки. Этот союзник появляется в самые непростые моменты, сперва лишь путая их планы. Пройдя через множество испытаний, друзья осознают, что настоящее богатство — не в сундуках с золотом, а в их дружбе.

Детали сериала

Роль знаменитого матроса Кошки исполнил Алексей Шевченков. К нему присоединились Сергей Никоненко и Сергей Жигунов, выступивший также автором идеи.

В проекте снялся и Роман Попов, для которого эта работа стала одной из последних.

Первые две серии появятся 1 января в онлайн-кинотеатрах Wink и Okko. Всего запланировано 12 эпизодов, которые будут выходить ежедневно, а финал зрители увидят 11 января.

Кадр из сериала «Три друга, клад и матрос Кошка»

Ранее портал «Киноафиша» писал про мини-сериалы декабря.

Фото: Кадры из сериала «Три друга, клад и матрос Кошка»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
