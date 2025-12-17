Меню
Декабрьские новинки 2025 без ожиданий: мини-сериалы, которые вышли сразу целиком — всего 4,6 и 8 эпизодов

17 декабря 2025 11:50
Кадр из сериала «Курортники», «Бельфегор», «Клуб мести»

Без долгих размусоливаний и затянутого сюжета.

Захватывающие сериалы, вышедшие целиком — тот самый случай, когда «включил на вечер» плавно превращается в «уже утро».

Если кажется, что все стоящее вы уже посмотрели, эта подборка может приятно удивить. Короткие сезоны, внятные сюжеты и ни одного мучительного ожидания новой серии.

«Бельфегор» — мистика в залах Лувра

Французский мини-сериал аккуратно играет с темой древнего зла и современной науки. Реставратор Хафса Моро приезжает работать в Лувр с редким артефактом и довольно быстро понимает, что легенды о нем — не музейный фольклор.

Исчезновения, провалы в памяти и ощущение, что прошлое буквально дышит в спину. Всего четыре серии, которые легко проглатываются за вечер.

«Клуб мести» — психотерапия пошла не по плану

Британская история начинается как драма о разводах и группах поддержки, а заканчивается довольно черной комедией. Герои приходят лечить душу, но находят общее дело — месть.

Идея кажется абсурдной, но именно это и держит до финала. Шесть серий, много иронии и неприятно узнаваемые эмоции.

«Курортники» — отпуск, который не лечит

Нидерландско-бельгийский сериал о поездке, от которой ждали примирения, а получили набор старых обид. Отец и дочь, закрытый остров, местные, не слишком рады туристам, и море, которое не обещает покоя. Восемь серий без лишнего шума, но с точным попаданием в атмосферу, пишет автор Дзен-канала "КИНОМАНЬЯК".

«Курортники»

Коротко о сериалах

Сериал

Страна

Жанр

Серий

Дата выхода

Бельфегор

Франция

триллер, мистика

4

11 декабря 2025

Клуб мести

Великобритания

комедия, триллер

6

12 декабря 2025

Курортники

Нидерланды, Бельгия

драма, комедия

8

11 декабря 2025

Если хочется чего-то нового и без затяжных сезонов — эти сериалы как раз из той категории, где «еще одну серию» звучит слишком убедительно.

Ранее мы писали: Этот сериал с рейтингом 95% на Rotten Tomatoes стал тихой и куда более честной заменой «Игры престолов».

Фото: Кадр из сериала «Курортники», «Бельфегор», «Клуб мести»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
