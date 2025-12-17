Декабрьские новинки 2025 без ожиданий: мини-сериалы, которые вышли сразу целиком — всего 4,6 и 8 эпизодов

Захватывающие сериалы, вышедшие целиком — тот самый случай, когда «включил на вечер» плавно превращается в «уже утро».
Если кажется, что все стоящее вы уже посмотрели, эта подборка может приятно удивить. Короткие сезоны, внятные сюжеты и ни одного мучительного ожидания новой серии.
«Бельфегор» — мистика в залах Лувра
Французский мини-сериал аккуратно играет с темой древнего зла и современной науки. Реставратор Хафса Моро приезжает работать в Лувр с редким артефактом и довольно быстро понимает, что легенды о нем — не музейный фольклор.
Исчезновения, провалы в памяти и ощущение, что прошлое буквально дышит в спину. Всего четыре серии, которые легко проглатываются за вечер.
«Клуб мести» — психотерапия пошла не по плану
Британская история начинается как драма о разводах и группах поддержки, а заканчивается довольно черной комедией. Герои приходят лечить душу, но находят общее дело — месть.
Идея кажется абсурдной, но именно это и держит до финала. Шесть серий, много иронии и неприятно узнаваемые эмоции.
«Курортники» — отпуск, который не лечит
Нидерландско-бельгийский сериал о поездке, от которой ждали примирения, а получили набор старых обид. Отец и дочь, закрытый остров, местные, не слишком рады туристам, и море, которое не обещает покоя. Восемь серий без лишнего шума, но с точным попаданием в атмосферу, пишет автор Дзен-канала "КИНОМАНЬЯК".
Коротко о сериалах
|
Сериал
|
Страна
|
Жанр
|
Серий
|
Дата выхода
|
Бельфегор
|
Франция
|
триллер, мистика
|
4
|
11 декабря 2025
|
Клуб мести
|
Великобритания
|
комедия, триллер
|
6
|
12 декабря 2025
|
Курортники
|
Нидерланды, Бельгия
|
драма, комедия
|
8
|
11 декабря 2025
Если хочется чего-то нового и без затяжных сезонов — эти сериалы как раз из той категории, где «еще одну серию» звучит слишком убедительно.
