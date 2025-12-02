Включила ради 5 минут, а очнулась только в 5 утра: этот сериал 2024 года не зря стал хитом Amazon – немцы меня сильно удивили

Давно мне хотелось найти что-то трогательное и романтичное, чтобы полюбоваться красивыми актерами и может быть даже порыдать. Но если среди книг выбора полно, то новые фильмы меня разочаровывали.

Мелодрамы последних лет, хоть и популярные, мне не заходили. Актеры играть не умеют, сюжет изобилует клише, в романтических сценах чувствуется неловкость. И тут мне посоветовали сериал «Макстон-холл» 2025 года со словами «Он тебя зацепит за 5 минут!».

И ведь правда зацепил… И сейчас расскажу, чем именно!

Сюжет сериала «Макстон-холл»

Действие сериала разворачивается в элитной школе Макстон-холл, где учатся дети богачей. По специальной программе туда поступает Руби, обычная девочками с большими амбициями. Она выросла в хорошей, но небогатой семье и всеми силами пытается помочь родителям. Для этого она хочет поступить в Оксфорд.

Среди избалованных детишек она — изгой, поэтому выбрала стратегию невидимки. Но однажды она оказалась свидетелем неловкой ситуации между преподавателем и другой ученицей. С этого момента жизнь Руби изменилась на 180 градусов.

Ее начинает преследовать брат той девушки, Джеймс. Постепенно между парочкой пробегает искра страсти, а от ненависти до любви, как мы все помним, один шаг. Только к лучшему это или к худшему? Покажет только время…

Первые 5 минут

Да, создатели сразу зашли с козырей и постарались завлечь зрителя в первые минуты первой серии. А поэтому действие начинается с пробуждения Джеймса — накаченного блондина, звезды Макстон-холла. Абсолютно голый торс под лучами утреннего солнца, и вот уже хочется узнать, что будет дальше…

Актеры меня удивили. Очень

Отмечу сразу, что сериал снимали в Германии, а соответственно, все актеры — немцы. До этого я никогда не смотрела немецкие сериалы и представляла себе что-то явно другое.

Но в сериале «Макстон-холл» актерский состав подобран изумительно. По атмосфере он чем-то похож на испанские проекты, например, «Элиту», где все актеры тоже красавчики.

Отмечу, что видела много негативных комментариев от зрителей, которые читали романы, взятые за основу сериала. Они представляли себе другие образы. Но я книги не читала, поэтому мне все герои показались гармоничными и отлично подобранными.

Хорошая девочка, плохой мальчик

Как и многие творческие люди, я люблю такой наивный троп «хорошая девочка / плохой мальчик». Иногда хочется помечтать, посмотреть красивые виды, полюбоваться эмоциональными качелями и даже поплакать над хэппи-эндом.

Здесь все по классике. Руби — типичная «Гермиона», невзрачная зубрилка, которую интересуют только книги и оценки. До встречи с НИМ ее жизнь была расписана по шагам. Но сердцу не прикажешь, конечно.

Джеймс — мой любимый экранный типаж мужчин. Наглый и самоуверенный снаружи, сломленный и израненный внутри. И когда в его жизни появляется ОНА, он начинает меняться. К сожалению, не всегда успешно.

Чем мне понравился сериал «Макстон-холл»?

В первую очередь, это актеры и потрясающие виды. Снято действительно красиво и стильно. И играют школьники довольно неплохо, тем более, для такого жанра.

Во-вторых, хоть история предельно сопливая, сделана она без пошлости, больше опираясь на чувства героев. Сюжет интересный, увлекает быстро, даже заставляет задуматься.

В «Макстон-холле» затронуты и злободневные социальные темы — неравенство между слоями общества, замалчивание психологических проблем, манипуляции, тяжесть семейных связей. Все персонажи многогранные, с серой моралью, внутренним конфликтом и грузом проблем.

Если хотите посмотреть красивую картинку и окунуться с головой в историю юношеской любви — этот сериал отлично скрасит вечер! На IMDb у него крепкие 7,5 из 10, поэтому на него точно стоит обратить внимание.

