Витя Мясник больше не главный: кто станет мэром города в шестом сезоне «Полярного»

Поклонникам «Полярного» можно выдохнуть — сериал вовсе не собирается уходить на покой. Хотя изначально создатели планировали завершить историю на пятом сезоне, планы изменились, и теперь проект получил второе дыхание.

Сейчас команда вовсю готовится к съёмкам шестого сезона, которые пройдут на уже полюбившихся локациях. Правда, сюжет обещает удивить зрителей новыми поворотами, а главного героя Витю Мясника, возможно, занесёт с сурового севера куда‑то на южные просторы.

Сюжет шестого сезона «Полярного»

Витя Мясник наконец‑то добился того, к чему так долго шёл: его туристический парк «Царь горы» приносит стабильный доход, туристы валят толпами, а гостиницы забиты под завязку. Казалось бы, живи и радуйся, но спокойствие рушится в один миг.

Младший сын Вити неожиданно проявляет невероятный музыкальный талант, и престижная школа «Сириус» в Сочи приглашает мальчика учиться немедленно. Ради будущего ребёнка Мясник готов бросить всё насиженное место, бизнес и привычную жизнь и махнуть с семьёй на юг.

Пока домочадцы суетливо пакуют чемоданы, управление парком и всем городом Витя перекладывает на плечи старшего сына Макса. Теперь именно Максу предстоит доказать, способен ли он удержать власть и порядок в Полярном или же в городе тут же объявится новый неформальный лидер, готовый воспользоваться суматохой.

Этот поворот станет главной интригой нового сезона, и зрители увидят, как привычная расстановка сил начнёт неожиданно меняться.

Съемки шестого сезона «Полярного»

В центре нового сезона неожиданно оказывается Макс — именно его история выйдет на первый план, и зрителям впервые предстоит увидеть героя в роли главного действующего лица. Молодому парню придётся столкнуться с настоящей катастрофой, которая затронет каждого жителя городка и перевернёт привычный уклад жизни.

Создатели обещают, что шуток станет ещё больше, сюжет закрутится лихими поворотами, а любимые персонажи раскроются с таких сторон, о которых поклонники раньше даже не догадывались.

Снимать продолжение будут на тех же местах, что и раньше: основная работа развернётся в Кировске Мурманской области и на московских горнолыжных склонах — это позволит сохранить ту самую северную атмосферу, за которую сериал так полюбился зрителям. Когда именно шестой сезон выйдет в эфир ТНТ, пока держится в секрете.