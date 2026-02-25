Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Витя Мясник больше не главный: кто станет мэром города в шестом сезоне «Полярного»

Витя Мясник больше не главный: кто станет мэром города в шестом сезоне «Полярного»

25 февраля 2026 16:00
Кадр из сериала «Полярный»

В сюжете грядут большие изменения.

Поклонникам «Полярного» можно выдохнуть — сериал вовсе не собирается уходить на покой. Хотя изначально создатели планировали завершить историю на пятом сезоне, планы изменились, и теперь проект получил второе дыхание.

Сейчас команда вовсю готовится к съёмкам шестого сезона, которые пройдут на уже полюбившихся локациях. Правда, сюжет обещает удивить зрителей новыми поворотами, а главного героя Витю Мясника, возможно, занесёт с сурового севера куда‑то на южные просторы.

Сюжет шестого сезона «Полярного»

Витя Мясник наконец‑то добился того, к чему так долго шёл: его туристический парк «Царь горы» приносит стабильный доход, туристы валят толпами, а гостиницы забиты под завязку. Казалось бы, живи и радуйся, но спокойствие рушится в один миг.

Младший сын Вити неожиданно проявляет невероятный музыкальный талант, и престижная школа «Сириус» в Сочи приглашает мальчика учиться немедленно. Ради будущего ребёнка Мясник готов бросить всё насиженное место, бизнес и привычную жизнь и махнуть с семьёй на юг.

Пока домочадцы суетливо пакуют чемоданы, управление парком и всем городом Витя перекладывает на плечи старшего сына Макса. Теперь именно Максу предстоит доказать, способен ли он удержать власть и порядок в Полярном или же в городе тут же объявится новый неформальный лидер, готовый воспользоваться суматохой.

Этот поворот станет главной интригой нового сезона, и зрители увидят, как привычная расстановка сил начнёт неожиданно меняться.

Кадр из сериала «Полярный»

Съемки шестого сезона «Полярного»

В центре нового сезона неожиданно оказывается Макс — именно его история выйдет на первый план, и зрителям впервые предстоит увидеть героя в роли главного действующего лица. Молодому парню придётся столкнуться с настоящей катастрофой, которая затронет каждого жителя городка и перевернёт привычный уклад жизни.

Создатели обещают, что шуток станет ещё больше, сюжет закрутится лихими поворотами, а любимые персонажи раскроются с таких сторон, о которых поклонники раньше даже не догадывались.

Снимать продолжение будут на тех же местах, что и раньше: основная работа развернётся в Кировске Мурманской области и на московских горнолыжных склонах — это позволит сохранить ту самую северную атмосферу, за которую сериал так полюбился зрителям. Когда именно шестой сезон выйдет в эфир ТНТ, пока держится в секрете.

Фото: Кадры из сериала «Полярный»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Еще успеете прочитать перед премьерой: выяснили, получится ли понять «К себе нежно» тем, кто не брал в руки бестселлер Еще успеете прочитать перед премьерой: выяснили, получится ли понять «К себе нежно» тем, кто не брал в руки бестселлер Читать дальше 26 февраля 2026
Не все нарисовали нейросети: где нашли остров Буян для «Сказки о царе Салтане» Не все нарисовали нейросети: где нашли остров Буян для «Сказки о царе Салтане» Читать дальше 24 февраля 2026
Блогер-экстремал попадает на фронт из временной петли: новинка «Спасти бессмертного» кажется фантастикой, но в основе — реальная история Блогер-экстремал попадает на фронт из временной петли: новинка «Спасти бессмертного» кажется фантастикой, но в основе — реальная история Читать дальше 24 февраля 2026
Звезда «Улиц разбитых фонарей» обрушился с критикой на современные фильмы о войне: «Только спа-салонные лица» Звезда «Улиц разбитых фонарей» обрушился с критикой на современные фильмы о войне: «Только спа-салонные лица» Читать дальше 22 февраля 2026
Вместо «Склифосовского» будет «Пироговка»: у старожила эфира появится мощный конкурент на стриминге Вместо «Склифосовского» будет «Пироговка»: у старожила эфира появится мощный конкурент на стриминге Читать дальше 21 февраля 2026
5 причин посмотреть «Большую землю» со звездой «Слова пацана» и «Подслушано в Рыбинске» — драма с фестивальными наградами выходит 5 марта 5 причин посмотреть «Большую землю» со звездой «Слова пацана» и «Подслушано в Рыбинске» — драма с фестивальными наградами выходит 5 марта Читать дальше 21 февраля 2026
«Властелин колец» лишь 17-й: рейтинг лучших фильмов по Rotten Tomatoes, IMDb, Metacritic и Letterboxd удивил «Властелин колец» лишь 17-й: рейтинг лучших фильмов по Rotten Tomatoes, IMDb, Metacritic и Letterboxd удивил Читать дальше 26 февраля 2026
Вот это новости! Итоги января-2026: в рейтинге мультсериалов «Машу и Медведя» обошёл другой российский хит Вот это новости! Итоги января-2026: в рейтинге мультсериалов «Машу и Медведя» обошёл другой российский хит Читать дальше 26 февраля 2026
Сулейман не зря хранил фиолетовый платок для Хюррем и Фирузе: этот цвет в исламе — особый символ Сулейман не зря хранил фиолетовый платок для Хюррем и Фирузе: этот цвет в исламе — особый символ Читать дальше 26 февраля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше