Вернулись спустя 10 лет: сколько сезонов будет у мультсериала «Финес и Ферб»

Зрители наверняка помнят Финеса Флинна и Ферба Флетчера, двух неугомонных изобретателей, чьи летние каникулы проходили куда интереснее, чем у всех. Пока их сестра Кэндис тщетно пыталась поймать братьев с поличным, злой гений доктор Фуфелшмерц строил коварные планы по захвату мира. Правда, его схемы всегда заканчивались одним большим провалом.

Культовый мультсериал «Финес и Ферб» радовал зрителей с 2007 по 2015 год, подарив четыре сезона безумных приключений. А после завершения истории создатели выпустили ещё два полнометражных фильма, чтобы фанаты могли снова встретиться с любимыми героями.

Пятый сезон любимого мультсериала стартовал в этом году — первые 10 серий зрители увидели еще летом. После небольшой паузы проект триумфально вернулся осенью, и на днях вышла уже 14-я серия.

Если все пойдет по плану, заключительные 6 эпизодов выложат до конца года. А по слухам, создатели уже готовят продолжение — ведь фанаты с таким теплом приняли обновленные приключения любимых героев.

