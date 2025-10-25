Меню
Вернулись спустя 10 лет: сколько сезонов будет у мультсериала «Финес и Ферб»

25 октября 2025 21:02
Кадр из мультсериала «Финес и Ферб»

Новые серии сейчас как раз выходят.

Зрители наверняка помнят Финеса Флинна и Ферба Флетчера, двух неугомонных изобретателей, чьи летние каникулы проходили куда интереснее, чем у всех. Пока их сестра Кэндис тщетно пыталась поймать братьев с поличным, злой гений доктор Фуфелшмерц строил коварные планы по захвату мира. Правда, его схемы всегда заканчивались одним большим провалом.

Культовый мультсериал «Финес и Ферб» радовал зрителей с 2007 по 2015 год, подарив четыре сезона безумных приключений. А после завершения истории создатели выпустили ещё два полнометражных фильма, чтобы фанаты могли снова встретиться с любимыми героями.

Пятый сезон любимого мультсериала стартовал в этом году — первые 10 серий зрители увидели еще летом. После небольшой паузы проект триумфально вернулся осенью, и на днях вышла уже 14-я серия.

Кадр из мультсериала «Финес и Ферб»

Если все пойдет по плану, заключительные 6 эпизодов выложат до конца года. А по слухам, создатели уже готовят продолжение — ведь фанаты с таким теплом приняли обновленные приключения любимых героев.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему мультики нулевых теперь возвращаются.

Фото: Кадры из мультсериала «Финес и Ферб»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
