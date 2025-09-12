Меню
Киноафиша Статьи Вернул в моду классические 90-е: Юрий Быков сам снялся в продолжении «Лихих» — его героя точно не пропустите

12 сентября 2025 17:09
Кадр из сериала «Лихие»

У режиссера хоть и небольшая, но запоминающаяся роль.

Второй сезон «Лихих» снова погружает зрителей в хаотичные и беспощадные 90-е. Премьера состоялась 11 сентября — и криминальная сага Юрия Быкова моментально вернула на экраны знакомую атмосферу риска и авантюр.

На этот раз Павел и Женя едут в Москву на подмогу Джему, но очень скоро понимают: эта «командировка» станет для них не просто работой, а настоящим испытанием.

Тем временем в Хабаровске молодой бизнесмен Ильяс всё глубже скатывается в опасное противостояние с местными бандитами.

Юрий Быков в сериале «Лихие»

Во втором сезоне «Лихих» Юрий Быков не только руководил съёмками, но и сам вышел на экран — в образе бандита по кличке Арнольд. Это классический столичный авторитет из лихих 90-х: жёсткий, с налётом брутального шарма и узнаваемыми привычками той эпохи.

Его персонаж хоть и появляется ненадолго, но сразу запоминается — видно, что Быков вжился в роль, добавив ей и колорита, и лёгкой иронии.

Выход серий «Лихих»

Старт второго сезона «Лихих» уже дан — первую серию можно посмотреть на платформах Okko и Start. Дальше новые эпизоды будут выходить раз в неделю, по четвергам.

Такой график позволит зрителям не спеша обсудить повороты сюжета и построить теории о том, что ждёт героев дальше. Завершится сезон 30 октября.

Ранее портал «Киноафиша» предлагал пройти тест на знание 1 сезона сериала.

Фото: Кадры из сериала «Лихие»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
