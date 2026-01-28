Женой Ибрагима была не Хатидже?! Личная жизнь паши – потемки, но я разузнала правду о его супруге и детях и теперь в шоке

В сериале «Великолепный век» Ибрагим является одним из самых популярных персонажей. Особенно поклонники впечатлены противостоянием с Хюррем и любовной линией с субтитрами сестрой султана Хатиже.

Что показал «Великолепный век»

В сериале Ибрагим женат на сестре султана Сулеймана Хатидже. Султанша подарила супругу дочь Хуриджихан и сына Османа. Также у визиря есть внебрачная дочь от калфы гарема.

В сериале Османа и Хуриджихан забирает на воспитание их тетя – Фатьма-султан. Позже в сериале можно увидеть взрослую дочь визиря, однако она трагически погибает. Историю других детей создатели сериала не раскрыли.

Кто такая Мусхине

Большинство историков утверждают, что реальной женой визиря была некая Мусхине. Невеста при этом не сразу согласилась на брак. Ее очень смущало, что избранник ранее был рабом, пишет КП. Она дала согласие на брак только после того, как Ибрагим получил высокую должность. Нигде не упоминается, были ли у супругов дети. Сестра султана при этом в период получения Ибрагимом назначения была замужем уже во второй раз.