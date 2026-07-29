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Киноафиша Статьи «Великолепный век» смотрели миллионы, а это продолжение сериала — единицы: речь не про «Империю Кёсем»

«Великолепный век» смотрели миллионы, а это продолжение сериала — единицы: речь не про «Империю Кёсем»

29 июля 2026 10:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «Великолепный век»

В другом проекте добавили подробностей про Хюррем и Сулеймана.

Настоящие фанаты «Великолепного века» уже по несколько раз пересмотрели легендарный сериал. Но что насчет его продолжения? И это не сериал «Империя Кёсем».

Существует менее заметный проект, такой, что почти может называться «тайным», для своих — документальный цикл «Великолепный век. Тайный мир». Он появился после завершения основной саги и состоит из восьми серий.

В них создатели подробно рассказывают о том, как подбирали актрису на роль Хюррем, почему допускали расхождения с историей, как создавались костюмы и почему в успех сериала сначала никто не верил. Это не просто «бонусный материал», а полноценный взгляд за кулисы, который добавляет объёма знакомой истории.

В кадре появляется и сама Мерьем Узерли. Актриса была найдена всего за десять дней до старта съёмок: она приехала из Берлина с одним рюкзаком — и осталась на четыре года. А вот Халит Эргенч, в свою очередь, был утверждён на роль Сулеймана одним из первых.

Кадр из сериала «Великолепный век. Тайный мир»

Создатели в кадре поделились и деталями производства: павильон площадью 5000 квадратных метров, 250 костюмов, сшитых вручную. Упомянули и реакцию историков на сценарные отступления. Именно в них — особенность сериала. Он не претендует на роль учебника, а существует как художественное драматическое повествование, где на первом месте эмоции, а не хронология. Это подход, который и определил его популярность.

В качестве дополнения в документальном сериале показали редкие моменты со съёмочной площадки и детали, которые обычно остаются за кадром. Например, слухи о возможных отношениях между Узерли и Эргенчем, которые активно обсуждались в прессе.

Сериал выдержан в той же стилистике, что и основной проект. А потому восемь серий смотрятся на одном дыхании.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 5 крутых сериалов Apple TV+, которые заставят вас отменить подписку на Netflix.

Фото: Кадры из сериалов «Великолепный век», «Великолепный век. Тайный мир»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
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