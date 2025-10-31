Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи «Ведьмак 4» с Хемсвортом уже на Netflix, но это еще не конец: в финале пятого сезона актерам пришлось рыдать

«Ведьмак 4» с Хемсвортом уже на Netflix, но это еще не конец: в финале пятого сезона актерам пришлось рыдать

31 октября 2025 22:58
Кадр из сериала «Ведьмак»

Съемки оказались очень эмоциональными.

Сейчас на экранах стартовал четвертый сезон «Ведьмака», но это не конец истории Геральта. Пока зрители погружались в новые серии, вовсю кипела работа над пятым сезоном.

На днях активная фаза съемок была завершена. И, как оказалось, без слез на площадке не обошлось.

Кадр из сериала «Ведьмак»

Съемки пятого сезона «Ведьмака»

Съёмки пятого, заключительного сезона «Ведьмака» официально подошли к концу. Съёмочная группа попрощалась с проектом всего несколько недель назад — рассказала шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич.

Хотя монтаж и работа над визуальными эффектами ещё продолжаются, для актёров наступил эмоциональный период расставания с персонажами, ставшими частью их жизни на протяжении нескольких лет.

Хиссрич ожидала более тяжёлого психологического состояния после завершения работы. Однако вместо печали она сфокусировалась на достижениях сериала.

В то время как шоураннер сохраняет деловой настрой, актёры не скрывали эмоций в последний съёмочный день.

«Смешанные чувства. И облегчение, и ощущение потери. Если честно, я даже прослезился», — поделился Джои Бэти, воплотивший на экране образ барда Лютика.

Его коллега Фрейя Аллан, исполнившая роль Цири, призналась, что настолько глубоко погрузилась в съёмки, что теперь испытывает необходимость в творческой паузе. Актриса взяла перерыв, чтобы восстановить эмоциональные силы после интенсивной работы.

Кадр из сериала «Ведьмак»

Сериал «Ведьмак»

Проект прошёл долгий путь длиною почти в семь лет: от первых съёмок с Генри Кавиллом в 2018 году до запланированного релиза финального сезона в 2026 году.

Сериал пережил немало перемен — от «переезда» съёмочного процесса из Будапешта в Великобританию до передачи образа Геральта Лиаму Хемсворту.

Четвёртый сезон, появившийся на Netflix 30 октября, открывает новую главу. Центральные персонажи оказываются разъединены войной и многочисленными противниками. По мере расхождения их путей, каждый из героев обретает неожиданных попутчиков.

Ранее портал «Киноафиша» писал, как шоураннер «Ведьмака» объяснила, почему Хемсворт — идеальный Геральт.

Фото: Кадры из сериала «Ведьмак»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Лучше звоните Гусу? Или Джесси? Какими могли быть спин-оффы сериала «Во все тяжкие» Лучше звоните Гусу? Или Джесси? Какими могли быть спин-оффы сериала «Во все тяжкие» Читать дальше 1 ноября 2025
Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов» Кто в итоге победил в Танце Драконов? Мы знаем главный спойлер приквела к «Игре престолов» Читать дальше 31 октября 2025
5 самых больших просчетов сериала «Кольца власти»: фанатам Толкина особенно больно на это смотреть, ведь они знают правду 5 самых больших просчетов сериала «Кольца власти»: фанатам Толкина особенно больно на это смотреть, ведь они знают правду Читать дальше 31 октября 2025
Шоураннер «Ведьмака» объяснила, почему Хемсворт — идеальный Геральт: зря зрители так не хотят смотреть 4 сезон Шоураннер «Ведьмака» объяснила, почему Хемсворт — идеальный Геральт: зря зрители так не хотят смотреть 4 сезон Читать дальше 30 октября 2025
Перед премьерой Netflix вспоминаем, что было в 3 сезоне «Ведьмака»: закат Геральта с лицом Кавилла Перед премьерой Netflix вспоминаем, что было в 3 сезоне «Ведьмака»: закат Геральта с лицом Кавилла Читать дальше 30 октября 2025
Не можете дождаться продолжения «Ведьмака»? Скоротайте время за этими 3 сериалами — есть и политика, и охотники на монстров не хуже Геральта Не можете дождаться продолжения «Ведьмака»? Скоротайте время за этими 3 сериалами — есть и политика, и охотники на монстров не хуже Геральта Читать дальше 30 октября 2025
А что если бы «Игру в кальмара» перенесли в Японию XIX века? Netflix готовит новый громкий хит — смотрим трейлер «Последнего выжившего самурая» А что если бы «Игру в кальмара» перенесли в Японию XIX века? Netflix готовит новый громкий хит — смотрим трейлер «Последнего выжившего самурая» Читать дальше 29 октября 2025
Смысл имени Асоки Тано раскрывает саму природу этой героини: а ведь Лукас хотел назвать ее иначе Смысл имени Асоки Тано раскрывает саму природу этой героини: а ведь Лукас хотел назвать ее иначе Читать дальше 29 октября 2025
Как умер Андре в «Поколении "Ви"»: страшную трагедию с актером в кадре решили не упоминать Как умер Андре в «Поколении "Ви"»: страшную трагедию с актером в кадре решили не упоминать Читать дальше 28 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше