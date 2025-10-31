«Ведьмак 4» с Хемсвортом уже на Netflix, но это еще не конец: в финале пятого сезона актерам пришлось рыдать

Сейчас на экранах стартовал четвертый сезон «Ведьмака», но это не конец истории Геральта. Пока зрители погружались в новые серии, вовсю кипела работа над пятым сезоном.

На днях активная фаза съемок была завершена. И, как оказалось, без слез на площадке не обошлось.

Съемки пятого сезона «Ведьмака»

Съёмки пятого, заключительного сезона «Ведьмака» официально подошли к концу. Съёмочная группа попрощалась с проектом всего несколько недель назад — рассказала шоураннер Лорен Шмидт Хиссрич.

Хотя монтаж и работа над визуальными эффектами ещё продолжаются, для актёров наступил эмоциональный период расставания с персонажами, ставшими частью их жизни на протяжении нескольких лет.

Хиссрич ожидала более тяжёлого психологического состояния после завершения работы. Однако вместо печали она сфокусировалась на достижениях сериала.

В то время как шоураннер сохраняет деловой настрой, актёры не скрывали эмоций в последний съёмочный день.

«Смешанные чувства. И облегчение, и ощущение потери. Если честно, я даже прослезился», — поделился Джои Бэти, воплотивший на экране образ барда Лютика.

Его коллега Фрейя Аллан, исполнившая роль Цири, призналась, что настолько глубоко погрузилась в съёмки, что теперь испытывает необходимость в творческой паузе. Актриса взяла перерыв, чтобы восстановить эмоциональные силы после интенсивной работы.

Сериал «Ведьмак»

Проект прошёл долгий путь длиною почти в семь лет: от первых съёмок с Генри Кавиллом в 2018 году до запланированного релиза финального сезона в 2026 году.

Сериал пережил немало перемен — от «переезда» съёмочного процесса из Будапешта в Великобританию до передачи образа Геральта Лиаму Хемсворту.

Четвёртый сезон, появившийся на Netflix 30 октября, открывает новую главу. Центральные персонажи оказываются разъединены войной и многочисленными противниками. По мере расхождения их путей, каждый из героев обретает неожиданных попутчиков.

