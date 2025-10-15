Зрители мечтали увидеть аналог «Невского», но «Васька» завернул не туда — первые реакции на новый сериал НТВ

Первые серии нового детектива вызвали бурное обсуждение — от восторга до раздражения.

На НТВ стартовал новый остросюжетный сериал Генриха Кена «Васька», созданный студией «Триикс Медиа» — той самой, что подарила зрителям хиты «Невский» и «Первый отдел».

В главных ролях — Роман Грибков, Александр Барановский, Дмитрий Пчела, Дмитрий Лебедев и Анна Лутцева. Съёмки проходили в Петербурге, и город снова стал одним из героев истории.

Первые впечатления от премьеры

Как отмечает автор дзен-канала «Мир современного кино», зрители с интересом приняли старт проекта, но оценки оказались полярными.

Многим понравился темп и визуальный стиль, но к сценарию появились вопросы: некоторые сюжетные линии обрываются, а действия персонажей не всегда объяснены.

«К актерскому мастерству претензий нет — все на высшем уровне. Но кое-что в сюжете оставили за кадром», — пишет блогер.

«Невский» или его тень?

Главное сравнение, которое звучит в реакциях зрителей, — с сериалом «Невский». Пользователь Василий пишет:

«Ожидал большего, особенно в сравнении с “Невским”. Пока скучное начало».

Ему вторит Галина Лифанова: «Сравнивать “Невский” и этот сериал — как палец с одним местом. Деревянные герои, всё предсказуемо».

Однако есть и те, кто смотрит «Ваську» с интересом. «Люблю сериалы НТВ и “Триикс”, мои ожидания оправдались. Всё самое интересное впереди», — уверена зрительница Татьяна Фролова.

Что нравится и что раздражает

Среди плюсов зрители называют хороших актёров, отдельные сюжетные находки и атмосферные виды Васильевского острова.

«С третьей серии стало интереснее, Пчела выведен как отдельный персонаж. Полковники получились колоритные», — говорит Zuhra Minmuhametoova.

При этом зрители недовольны тем, что в сериале много штампов, которые они видели десятки раз в различных российских детективах: недосказанность, «вымышленные детали» и избыток героев.

Андрей Хорушкин подытожил: «Так ждал премьеру “Васьки” — и получил каку на лопате. Перескоки, путаница, второстепенных актёров слишком много».

Финальный вердикт зрителей

Пока «Васька» воспринимается неоднозначно. Кто-то считает его «динамичным и живым», кто-то — «скучным и шаблонным». Однако многие сходятся в одном: «Триикс Медиа» ещё может удивить.

Возможно, проект действительно «разгонится» ближе к середине — как это когда-то случилось с первым сезоном «Невского».

