Варги из «Хоббита» вызывали ужас, а из «Властелина колец» — только смех: почему Джексон их «перерисовал»

23 сентября 2025 07:29
Кадр из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие»

Режиссер хотел реализовать давний замысел.

Трилогии Питера Джексона «Властелин колец» и «Хоббит» совершили невероятное — они превратили Новую Зеландию в живую карту Средиземья и познакомили миллионы зрителей с миром Джона Толкина.

Но если первая трилогия единодушно признана эталонной экранизацией, то «Хоббит» до сих пор вызывает споры.

Одним из камней преткновения стали варги — в «Хоббите» они выглядят и ведут себя иначе, чем их сородичи во «Властелине колец». Многие фанаты видят в этом нарушение внутренней логики вселенной.

Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости»

Но на это были свои причины.

Варги «Хоббита»

Разница во внешности варгов между трилогиями «Хоббит» и «Властелин колец» — не ошибка, а осознанное решение, основанное на географии и вселенной Средиземья.

Варги из «Хоббита» — дикие обитатели Туманных гор, описанные Джоном Толкином ещё в 1937 году как «злые волки с окраин Дикого края». Именно с этой примитивной, но опасной стаей сталкивается отряд Торина.

А вот варги из «Двух крепостей» — уже продукт экспериментов Сарумана. Теоден прямо называет их «волками Изенгарда», созданными для войны. Это объясняет их более устрашающий вид — они крупнее, сильнее и выглядят как результат скрещивания с другими существами.

Получается, «Хоббит» в данном случае даже более каноничен — он следует книжному описанию диких варгов, тогда как Джексон добавил в «Две крепости» свою интерпретацию.

Кадр из фильма «Хоббит: Нежданное путешествие»

Съемки Джексона

Для «Двух крепостей» режиссёр создал компьютерную версию варгов Изенгарда, которые по меркам 2000-х выглядели революционно. Правда, сейчас такие гиены смотрятся странно и комично.

Кадр из фильма «Властелин колец: Две крепости»

Но настоящий прорыв случился в «Хоббите». Джексон наконец реализовал свой изначальный замысел — гибрид волка и льва, который не удалось воплотить в «Братстве Кольца».

Команда использовала инновационные методы работы: motion-capture с участием собак породы эльзасская овчарка в специальных костюмах, новое ПО для анимации и детализации. Это позволило создать существ одновременно устрашающих и анатомически убедительных.

Технологический рывок стал и ответом фанатам — «хоббитовские» варги ближе к книжному описанию диких обитателей Туманных гор, тогда как изенгардские были художественным допущением, пишет автор Дзен-канала «Мир комиксов и кино».

Ранее портал «Киноафиша» писал, что самую жуткую таверну из «Властелина колец» на экране так и не показали.

Фото: Кадры из фильмов «Властелин колец: Две крепости» (2002), «Хоббит: Нежданное путешествие» (2012)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
