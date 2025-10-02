Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Вам все еще снится Эрен Йегер? Вот 5 аниме, которые разорвут душу так же, как «Атака титанов»

Вам все еще снится Эрен Йегер? Вот 5 аниме, которые разорвут душу так же, как «Атака титанов»

2 октября 2025 08:27
Кадр из сериала «Кабанери железной крепости», «Пожиратель богов», «86»

Сериалы с тем же размахом и трагизмом, а может даже больше.

Если после «Атаки титанов» у вас образовалась пустота, которую нечем заполнить, значит, вы знаете, что это за чувство. Когда хочется снова попасть в историю, где судьба человечества висит на волоске, а каждая серия держит за горло.

Для тех, кто ищет похожие эмоции, есть пять крутейших аниме, которые по атмосфере и напряжению стоят рядом с «Титанами».

«Кабанери железной крепости»

Очень узнается настрой: люди прячутся за стенами, снаружи — орды тварей, убить которых почти невозможно. Кабанэ выглядят как зомби, но двигаются быстро, и именно это пугает сильнее всего. Добавьте паровые поезда и стимпанковую эстетику — и получите настоящую «Атаку титанов» на колесах.

«Последний Серафим»

Тут вместо титанов — вампиры, а вместо вируса — мир, который рухнул. Главный герой потерял почти всю семью и теперь идет по пути мести. Много драмы, много крови и та же идея: чтобы выжить, придется отказаться от слабости.

«Пожиратель богов» (God Eater)

Мир, где людей медленно, но верно стирают с лица земли огромные существа. Оружие против них создается буквально из их же клеток — да, звучит дико, но выглядит потрясающе. Анимация здесь особенная, резкая, как удар клинка, и именно этим цепляет.

«Aldnoah.Zero»

Хочется больше войны и стратегии? Добро пожаловать. Земля против Марса, подростки в кабинах мехов и такие бои, что зубы стискиваются сами собой. Сюжет здесь не сводится к дракам — интриги и предательства на каждом шагу.

«86» («Восемьдесят шесть»)

Это история о том, как легко списать целую группу людей, объявив их ненужными. Здесь войны — не ради зрелища, а ради вопроса: сколько человеческих жизней стоит победа? Жестко, больно, но оторваться невозможно.

Все эти аниме объединяет одно — они не дают расслабиться. Там, где главный герой выходит против мира, где стены рушатся, а надежда всегда стоит на волоске.

Ранее мы писали: Больше 15% фанатов остались недовольны финалом «Атаки титанов»: разбираемся, почему эпизод так разочаровал зрителей.

Фото: Кадр из сериала «Кабанери железной крепости», «Пожиратель богов», «86»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие «Уэнсдей» и «Алиса в Пограничье» плетутся в хвосте: в сентябрьском топе зрителей впереди 3 российские премьеры — и вот какие Читать дальше 4 октября 2025
Успеете до понедельника: 5 коротких аниме-сериалов, которые легко посмотреть залпом Успеете до понедельника: 5 коротких аниме-сериалов, которые легко посмотреть залпом Читать дальше 4 октября 2025
Не только Marvel и DC: 4 неочевидных проекта, которые тоже сняты по комиксам — об этом знают единицы Не только Marvel и DC: 4 неочевидных проекта, которые тоже сняты по комиксам — об этом знают единицы Читать дальше 3 октября 2025
3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас 3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас Читать дальше 3 октября 2025
Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс Когда одна серия длится 3 минуты, можно посмотреть весь сезон за вечер: 5 трендовых мини-драм в формате шортс Читать дальше 3 октября 2025
Мстит за Регто, но ведь он не родной: кто настоящий отец Рудо из аниме «Гачиакута» Мстит за Регто, но ведь он не родной: кто настоящий отец Рудо из аниме «Гачиакута» Читать дальше 3 октября 2025
Кто же убил Канаэ в «Истребителе демонов»: зрителям показали этого персонажа в «Бесконечной крепости» Кто же убил Канаэ в «Истребителе демонов»: зрителям показали этого персонажа в «Бесконечной крепости» Читать дальше 3 октября 2025
Топ самых дорогих сериалов HBO всех времен: у №3 бюджет больше, чем у «Аватара» Топ самых дорогих сериалов HBO всех времен: у №3 бюджет больше, чем у «Аватара» Читать дальше 3 октября 2025
Не только «Ванпанчмен» и «Семья шпиона»: 7 культовых аниме, которые вернутся в октябре 2025 года Не только «Ванпанчмен» и «Семья шпиона»: 7 культовых аниме, которые вернутся в октябре 2025 года Читать дальше 3 октября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше