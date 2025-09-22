Вам показалось, или это кто-то стоит в углу? 5 лучших хорроров последних лет, после которых страшно жить

Современный хоррор переживает ренессанс: режиссёры играют на нервах зрителей тоньше, чем скрипка в оркестре.
Эти фильмы доказали, что жанр может быть стильным, умным и по-настоящему пугающим — настолько, что после сеанса долго оглядываешься по сторонам.
«Маяк» (2019)
Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо на затерянном острове постепенно сходят с ума. Чёрно-белая картинка и ощущение клаустрофобии превращают фильм в кошмар, от которого невозможно оторваться.
«Реинкарнация» (2018)
Ари Астер дебютировал историей о семейной трагедии, которая обернулась кошмаром. Зрители признавались: «Смотреть было физически больно», а критики назвали ленту «новой планкой для хоррора».
«Тихое место» (2018)
Джон Красински снял фильм, где даже крик новорождённого становится угрозой. Зал замирал так, что зрители боялись хрустнуть попкорном — настолько сильным было напряжение.
«Тихое место 2» (2021)
Продолжение не уступило оригиналу: мир расширился, дети вышли на первый план, а страх от каждого звука стал ещё острее. Сиквел доказал: вторая часть может быть не хуже первой.
«Солнцестояние» (2019)
Флоренс Пью в хорроре, снятом под ослепительным солнцем, а не в темноте. Критики писали, что эта лента «превратила дневной свет в новый источник ужаса».
|Фильм
|IMDb
|Rotten Tomatoes (критики)
|«Маяк» (2019)
|7.4
|90%
|«Реинкарнация» (2018)
|7.3
|90%
|«Тихое место» (2018)
|7.5
|96%
|«Тихое место 2» (2021)
|7.2
|91%
|«Солнцестояние» (2019)
|7.1
|83%
