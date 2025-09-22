Меню
Вам показалось, или это кто-то стоит в углу? 5 лучших хорроров последних лет, после которых страшно жить

22 сентября 2025 07:29
«Реинкарнация» (2018)

Эти фильмы ужасов поразили не только зрителей, но и самых строгих критиков.

Современный хоррор переживает ренессанс: режиссёры играют на нервах зрителей тоньше, чем скрипка в оркестре.

Эти фильмы доказали, что жанр может быть стильным, умным и по-настоящему пугающим — настолько, что после сеанса долго оглядываешься по сторонам.

«Маяк» (2019)

Роберт Паттинсон и Уиллем Дефо на затерянном острове постепенно сходят с ума. Чёрно-белая картинка и ощущение клаустрофобии превращают фильм в кошмар, от которого невозможно оторваться.

«Реинкарнация» (2018)

Ари Астер дебютировал историей о семейной трагедии, которая обернулась кошмаром. Зрители признавались: «Смотреть было физически больно», а критики назвали ленту «новой планкой для хоррора».

«Тихое место» (2018)

Джон Красински снял фильм, где даже крик новорождённого становится угрозой. Зал замирал так, что зрители боялись хрустнуть попкорном — настолько сильным было напряжение.

«Тихое место 2» (2021)

Продолжение не уступило оригиналу: мир расширился, дети вышли на первый план, а страх от каждого звука стал ещё острее. Сиквел доказал: вторая часть может быть не хуже первой.

«Солнцестояние» (2019)

Флоренс Пью в хорроре, снятом под ослепительным солнцем, а не в темноте. Критики писали, что эта лента «превратила дневной свет в новый источник ужаса».

Фильм IMDb Rotten Tomatoes (критики)
«Маяк» (2019) 7.4 90%
«Реинкарнация» (2018) 7.3 90%
«Тихое место» (2018) 7.5 96%
«Тихое место 2» (2021) 7.2 91%
«Солнцестояние» (2019) 7.1 83%

Фото: Кадры из фильмов «Реинкарнация» (2018), «Маяк» (2019)
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
