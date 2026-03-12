Киноафиша Статьи Вачовски даже цвет выбрали неспроста: почему в «Матрице» все такое зеленое

Вачовски даже цвет выбрали неспроста: почему в «Матрице» все такое зеленое

12 марта 2026 07:29
Кадр из фильма «Матрица»

Оттенку есть простое объяснение.

«Матрице» уже больше двадцати пяти лет, но фильм до сих пор остаётся эталоном того, как можно перевернуть жанр с ног на голову. Да, сиквелы вышли спорными, а многие приёмы, которые тогда казались откровением, сегодня растиражированы до дыр, — но значение первой части от этого не уменьшается.

В 1999 году интернет только начинал входить в жизнь, и у зрителей не было возможности разобрать каждый кадр по косточкам. Сейчас картина обросла новыми смыслами: поклонники находят в ней философские слои, пасхалки и детали, которые раньше просто не замечали.

Зеленый цвет

Вачовски придумали хитрый визуальный код. Всё, что происходит внутри Матрицы, снято с лёгким зеленоватым отливом. Фильтр почти незаметен, но создаёт стойкое ощущение фальши, будто мир вокруг ненастоящий.

Выбор цвета неслучаен: это прямая отсылка к старым ЭЛТ‑мониторам с их фосфорным свечением. Операторы специально добивались эффекта «цифровой тошноты», чтобы зритель чувствовал: этот мир чужд человеку. А настоящая реальность, наоборот, окрашена в холодные синеватые тона — чистые, живые, почти стерильные.

Кадр из фильма «Матрица»

Зеленый код

Зелёный цифровой дождь из «Матрицы» стал визитной карточкой не только фильма, но и целой эпохи. Он шел с телеэкранов, с заставок к компьютерным играм. А появился он совершенно случайно.

Художники хотели придумать что‑то одновременно чужое и узнаваемое, и в ход пошло всё: латиница, арабские цифры, японская катакана. Но настоящий прорыв случился, когда кто‑то из команды принёс кулинарную книгу своей жены. Это был японский сборник рецептов суши.

Страницу отсканировали, символы немного переработали, кое‑где отразили зеркально — и получился тот самый загадочный код, который теперь ассоциируется с матрицей у всего мира.

Фото: Кадры из фильма «Матрица» (1999)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
На эти три вопроса в «Матрице» так и не ответили: фанаты ломают голову уже больше 25 лет На эти три вопроса в «Матрице» так и не ответили: фанаты ломают голову уже больше 25 лет Читать дальше 9 марта 2026
370 млн долларов в прокате и 16 номинаций на «Оскар»: что известно про сиквел «Грешников» 370 млн долларов в прокате и 16 номинаций на «Оскар»: что известно про сиквел «Грешников» Читать дальше 13 марта 2026
Этот хоррор не смог досмотреть до конца даже Стивен Кинг: «Слишком жутко и дико» Этот хоррор не смог досмотреть до конца даже Стивен Кинг: «Слишком жутко и дико» Читать дальше 10 марта 2026
У «Властелина колец» появится новая трилогия: но что тогда будет с Гэндальфом? У «Властелина колец» появится новая трилогия: но что тогда будет с Гэндальфом? Читать дальше 9 марта 2026
На ИВИ выпустят «новых "Ранеток"»: у хита 2000-х было 340 серий, а сколько продержится «Двойная жизнь Ми» На ИВИ выпустят «новых "Ранеток"»: у хита 2000-х было 340 серий, а сколько продержится «Двойная жизнь Ми» Читать дальше 13 марта 2026
2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха» 2 сезон для новой «Молодежки» станет финалом: что будет с «Акулами Политеха» Читать дальше 13 марта 2026
Сколько серий и сезонов у сериала «Лепила» с Панфиловым: можно ли посмотреть его за пару вечеров? Сколько серий и сезонов у сериала «Лепила» с Панфиловым: можно ли посмотреть его за пару вечеров? Читать дальше 13 марта 2026
В «Брате» только один настоящий положительный герой: без него Багров в Питере бы точно умер В «Брате» только один настоящий положительный герой: без него Багров в Питере бы точно умер Читать дальше 12 марта 2026
Молодежь в ярости от советского хита с Рыбниковым: «Я бы такого мужичка к себе близко не подпустила!» Молодежь в ярости от советского хита с Рыбниковым: «Я бы такого мужичка к себе близко не подпустила!» Читать дальше 12 марта 2026
