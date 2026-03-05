В «Великолепном веке» не показали, что на самом деле происходило между Валиде и Хюррем: всю интригу высосали из пальца

На самом деле открытых скандалов между женщинами не было.

В «Великолепном веке» противостояние Валиде и Хюррем протянулось едва ли не через все сезоны. Мать Сулеймана с самого начала невзлюбила дерзкую наложницу, почуяв в ней угрозу собственному влиянию.

Даже когда сын окончательно потерял голову от рыжеволосой славянки, Валиде продолжала демонстративно поддерживать Махидевран, отказываясь признавать новую фаворитку частью семьи. Создатели сериала выжали из этого конфликта всё возможное, превратив его в двигатель интриг.

Вот только историки разводят руками: в реальности отношения свекрови и невестки были куда спокойнее. Они если и не дружили, то по крайней мере умудрялись ладить без постоянных публичных скандалов.

Валиде и Хюррем

Хюррем попала в гарем ещё подростком, и Валиде, вопреки сериальным страстям, довольно быстро разглядела в ней не просто наложницу, а личность. По некоторым данным, она даже помогала девушке, фактически воспитывая будущую султаншу для своего сына, когда тот ещё не взошёл на трон.

В «Великолепном веке» есть сцена, где Хафсе дарят русских рабынь, и она надеется, что те отвлекут Сулеймана от Роксоланы. В реальности всё было иначе: мать султана отнеслась к такому подарку крайне негативно.

Исследования показывают, что она настояла на том, чтобы девушек немедленно удалили из дворца и выдали замуж за провинциальных чиновников. Сулейман не стал спорить — возможно, потому что понимал: появление новых наложниц разобьёт сердце его избранницы.

Хюррем и Нурбану

Некоторые историки вообще склоняются к мысли, что Хюррем не просто мирно сосуществовала с Валиде, а переняла у неё целую школу выживания при дворе. Все те уроки, что давала Хафса, Роксолана позже передала дальше — Нурбану, которую растила уже как будущую спутницу для своего сына Селима.

В реальности женщины не только не враждовали, но, судя по всему, держались вместе и поддерживали друг друга. В сериале же Нурбану показана совсем иначе: сначала она преданная ученица, а потом — хитрая интриганка, которая постепенно выходит из‑под контроля и начинает вести свою игру, используя манипуляции и дворцовые тайны.