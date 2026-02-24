В турдизи новый скандал: почему сериал «Ясемин» удаляют со всех платформ

Стриминговый сервис HBO Max сообщил о полном удалении из турецкого каталога своего оригинального сериала Jasmine после санкций со стороны регулятора RTÜK.

Регулятор счел, что проект противоречит национальным и моральным ценностям. Платформу оштрафовали и обязали убрать несколько эпизодов. В Турции сериал исчезнет из библиотеки, а в других странах он останется доступен.

Драма, вышедшая в декабре, рассказывает о девушке с тяжелым заболеванием сердца, которая работает эскорт-работницей и пытается попасть в очередь на пересадку. После премьеры RTÜK начал проверку и сначала потребовал снять сериал полностью. Платформа отказалась, после чего ей выписали штраф в размере 5% от рекламной выручки и предписали удалить четыре серии. В итоге HBO Max решил убрать весь сериал, а не показывать сокращенную версию.

В последние годы RTÜK регулярно налагает штрафы на крупные международные стриминговые сервисы — в их число входят Netflix, Disney+ и Prime Video. Регулятор требует убрать контент, который он считает несоответствующим общественной морали или семейным ценностям. Обычно платформы выполняют эти требования, чтобы избежать более суровых мер или потери лицензии.