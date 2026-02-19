В «Трех котах» блины готовят по этому секретному рецепту: тесто делать легко, а начинку — еще легче

Миу-миу-миу! Сегодня на кухне — настоящее кошачье кулинарное приключение. Карамелька, Коржик и Компот из «Трех котов» решили приготовить вкусный и очень уютный завтрак — блинчики с вишней, орехами и творожным сыром. Такой рецепт легко повторить дома вместе с детьми!
Что понадобится
- 100 г муки
- 200 мл молока
- 1 яйцо
- Щепотка соли
- 100 г творожного сыра
- 50 г вишни без косточек
- 30 г измельчённых орехов
Ничего сложного — всё можно найти на обычной кухне.
Шаг 1. Печём тонкие блинчики
Смешиваем молоко, яйцо, муку и щепотку соли. Тесто должно получиться гладким, без комочков — Компот бы точно проверил это очень внимательно!
Разогреваем сковороду и выпекаем тонкие румяные блинчики. Главное — не торопиться и переворачивать аккуратно.
Шаг 2. Готовим начинку
Вишню нарезаем небольшими кусочками (если она крупная). Смешиваем её с творожным сыром и измельчёнными орехами. Получается нежная, слегка кисло-сладкая начинка с приятной текстурой.
Шаг 3. Сворачиваем рулетики
Выкладываем начинку на блинчик, равномерно распределяем и аккуратно сворачиваем рулетиком. Можно полить сверху сиропом или подать с чаем — как на настоящем кошачьем чаепитии!
Этот рецепт отлично подойдёт для семейного завтрака или выходного дня, когда хочется чего-то домашнего и тёплого. Готовьте вместе, экспериментируйте с начинками и не забывайте главное правило «Трёх котов» — всё лучше делать дружно и с хорошим настроением!