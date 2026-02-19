В «Трех котах» блины готовят по этому секретному рецепту: тесто делать легко, а начинку — еще легче

Подойдут и на завтрак, и на семейное чаепитие.

Миу-миу-миу! Сегодня на кухне — настоящее кошачье кулинарное приключение. Карамелька, Коржик и Компот из «Трех котов» решили приготовить вкусный и очень уютный завтрак — блинчики с вишней, орехами и творожным сыром. Такой рецепт легко повторить дома вместе с детьми!

Что понадобится

100 г муки

200 мл молока

1 яйцо

Щепотка соли

100 г творожного сыра

50 г вишни без косточек

30 г измельчённых орехов

Ничего сложного — всё можно найти на обычной кухне.

Шаг 1. Печём тонкие блинчики

Смешиваем молоко, яйцо, муку и щепотку соли. Тесто должно получиться гладким, без комочков — Компот бы точно проверил это очень внимательно!

Разогреваем сковороду и выпекаем тонкие румяные блинчики. Главное — не торопиться и переворачивать аккуратно.

Шаг 2. Готовим начинку

Вишню нарезаем небольшими кусочками (если она крупная). Смешиваем её с творожным сыром и измельчёнными орехами. Получается нежная, слегка кисло-сладкая начинка с приятной текстурой.

Шаг 3. Сворачиваем рулетики

Выкладываем начинку на блинчик, равномерно распределяем и аккуратно сворачиваем рулетиком. Можно полить сверху сиропом или подать с чаем — как на настоящем кошачьем чаепитии!

Этот рецепт отлично подойдёт для семейного завтрака или выходного дня, когда хочется чего-то домашнего и тёплого. Готовьте вместе, экспериментируйте с начинками и не забывайте главное правило «Трёх котов» — всё лучше делать дружно и с хорошим настроением!