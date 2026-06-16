В топ-3 ИВИ — «Бриджертоны» по-русски и другие российские новинки: идеальный список для тех, кто устал от погонь и перестрелок

Каждую неделю онлайн-кинотеатры публикуют списки самых популярных фильмов и сериалов. И если судить по свежему рейтингу Иви, зрители сейчас особенно активно выбирают российские новинки — от исторических мелодрам до романтических комедий.

Рассказываю, какие проекты оказались на вершине чарта на этой неделе.

1 место — История его служанки

Лидером недели стал новый российский сериал «История его служанки». Действие разворачивается в Москве XIX века. Пока представители высшего общества пытаются найти достойную невесту для молодого графа Николая Шереметьева, сам аристократ неожиданно влюбляется в девушку по имени Анна.

Проблема лишь в том, что она вынуждена работать горничной в его доме.

Судя по высоким оценкам зрителей, история любви с элементами исторической драмы быстро нашла свою аудиторию. Сейчас рейтинг проекта на платформе составляет 8,3 балла. Многие сравниваю проект с известным зарубежным сериалом «Бриджертоны».

2 место — Твоё сердце будет разбито

Серебро досталось одной из самых обсуждаемых романтических премьер года. Фильм «Твоё сердце будет разбито» основан на популярном романе Анны Джейн и уже успел стать настоящим хитом проката.

В центре сюжета оказывается школьница Полина, которая страдает от травли со стороны сверстников. Чтобы изменить ситуацию, она заключает неожиданную сделку с главным хулиганом школы. Парень начинает изображать её бойфренда и защищать от обидчиков, а взамен получает право устанавливать собственные условия.

Несмотря на знакомый многим поклонникам романтических историй сюжет, зрители приняли фильм очень тепло. Его рейтинг на Иви сейчас составляет 8,8 балла.

3 место — Родительский дом

Замыкает тройку лидеров добрая семейная комедия «Родительский дом» с Полиной Максимовой и Романом Курцыным. Главная героиня Даша работает стюардессой и мечтает переехать в Москву. Для этого она возвращается в родную деревню, чтобы продать семейный дом.

Однако планы быстро меняются, когда в её жизни вновь появляется человек, которого она когда-то любила.

Судя по отзывам зрителей, именно лёгкая атмосфера, юмор и романтическая линия помогли фильму попасть в число самых популярных проектов недели. Его рейтинг также держится на отметке 8,8 балла.

Что интересно, все три лидера рейтинга — российские проекты. И похоже, что этим летом зрители всё чаще выбирают отечественные мелодрамы и семейные истории вместо зарубежных премьер.