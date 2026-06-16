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Киноафиша Статьи В топ-3 ИВИ — «Бриджертоны» по-русски и другие российские новинки: идеальный список для тех, кто устал от погонь и перестрелок

В топ-3 ИВИ — «Бриджертоны» по-русски и другие российские новинки: идеальный список для тех, кто устал от погонь и перестрелок

16 июня 2026 09:00 Проверено редакцией
Кадр из сериала «История его служанки»

Приятно смотреть на такой рейтинг.

Каждую неделю онлайн-кинотеатры публикуют списки самых популярных фильмов и сериалов. И если судить по свежему рейтингу Иви, зрители сейчас особенно активно выбирают российские новинки — от исторических мелодрам до романтических комедий.

Рассказываю, какие проекты оказались на вершине чарта на этой неделе.

1 место — История его служанки

Лидером недели стал новый российский сериал «История его служанки». Действие разворачивается в Москве XIX века. Пока представители высшего общества пытаются найти достойную невесту для молодого графа Николая Шереметьева, сам аристократ неожиданно влюбляется в девушку по имени Анна.

Проблема лишь в том, что она вынуждена работать горничной в его доме.

Судя по высоким оценкам зрителей, история любви с элементами исторической драмы быстро нашла свою аудиторию. Сейчас рейтинг проекта на платформе составляет 8,3 балла. Многие сравниваю проект с известным зарубежным сериалом «Бриджертоны».

2 место — Твоё сердце будет разбито

Кадр из фильма «Твое сердце будет разбито»

Серебро досталось одной из самых обсуждаемых романтических премьер года. Фильм «Твоё сердце будет разбито» основан на популярном романе Анны Джейн и уже успел стать настоящим хитом проката.

В центре сюжета оказывается школьница Полина, которая страдает от травли со стороны сверстников. Чтобы изменить ситуацию, она заключает неожиданную сделку с главным хулиганом школы. Парень начинает изображать её бойфренда и защищать от обидчиков, а взамен получает право устанавливать собственные условия.

Несмотря на знакомый многим поклонникам романтических историй сюжет, зрители приняли фильм очень тепло. Его рейтинг на Иви сейчас составляет 8,8 балла.

3 место — Родительский дом

Замыкает тройку лидеров добрая семейная комедия «Родительский дом» с Полиной Максимовой и Романом Курцыным. Главная героиня Даша работает стюардессой и мечтает переехать в Москву. Для этого она возвращается в родную деревню, чтобы продать семейный дом.

Однако планы быстро меняются, когда в её жизни вновь появляется человек, которого она когда-то любила.

Судя по отзывам зрителей, именно лёгкая атмосфера, юмор и романтическая линия помогли фильму попасть в число самых популярных проектов недели. Его рейтинг также держится на отметке 8,8 балла.

Что интересно, все три лидера рейтинга — российские проекты. И похоже, что этим летом зрители всё чаще выбирают отечественные мелодрамы и семейные истории вместо зарубежных премьер.

Фото: Кадр из сериала «История его служанки»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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