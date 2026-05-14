Русский English
В СССР сняли свой мультик «Волшебник Изумрудного города»: почему от него уже 50 лет кривятся зрители

14 мая 2026 11:00
Кадр из мультфильма «Волшебник Изумрудного города»

Мультфильм называют издевательством.

После премьеры новой экранизации «Волшебника Изумрудного города» зрители дружно окунулись в ностальгические споры, сравнивая свежую работу со всеми предыдущими. В этом стихийно возникшем рейтинге версий классической истории советские мультфильмы 1970-х, увы, заняли едва ли не последнюю строчку.

В потоке обсуждений проект чаще ругают, чем хвалят: критикуют за излишнюю упрощённость, кукольную анимацию, которая многим теперь кажется примитивной, и за значительные отступления от книги. На его фоне другие адаптации — и более ранние, и современные — выглядят куда более детализированными и верными исходному материалу.

Мультфильм «Волшебник Изумрудного города»

Советский мультсериал «Волшебник Изумрудного города» выходил в 1973-1974 годах. Он состоял из десяти кукольных фильмов, созданных по первым книгам Александра Волкова.

Производство было организовано по тому же принципу, что и более ранний проект студии «Экран» про Незнайку. Работу над десятью сериями распределили между разными съёмочными группами и режиссёрами.

Из-за такого подхода финальный результат получился неровным. Качество анимации заметно отличается от серии к серии. Даже одни и те же персонажи и декорации в разных частях выглядят по-разному.

Кадр из мультфильма «Волшебник Изумрудного города»

Критика мультфильма

Впрочем, это не все претензии зрителей.

«Это же надо было ТАК извратить сюжет! Урфин Джюс вместо харизматичного злодея превратился в карикатурного персонажа, Железный Дровосек непоправимо отупел, появился какой-то Хранитель Времени, зачем-то разговаривающий стихами... Песни, разве что, в мультсериале неплохие, этого не отнять», — пишет автор Дзен-канала «Читаем и смотрим с Клёновой».

С блогером согласны и комментаторы.

«"Волшебника Изумрудного города", конечно, до сих пор жаль. Такие красочные книги, которые я в детстве прочитала все, и они были моими любимыми, а мульт — издевательство какое-то», «"Волшебник Изумрудного города" в кукольном варианте — неудачная идея, особенно когда мы в книжках видели иллюстрации Владимирского, которые выглядели намного интереснее», «В "Волшебнике изумрудного города" Хранитель времени — это огрызок сюжета 3-го романа, "Семь подземных королей". Сюжет ужасно обрезали», — отмечают пользователи.

Фото: Кадры из мультфильма «Волшебник Изумрудного города» (1974)
Светлана Левкина
