В СССР сняли свой мультик «Волшебник Изумрудного города»: почему от него уже 50 лет кривятся зрители

После премьеры новой экранизации «Волшебника Изумрудного города» зрители дружно окунулись в ностальгические споры, сравнивая свежую работу со всеми предыдущими. В этом стихийно возникшем рейтинге версий классической истории советские мультфильмы 1970-х, увы, заняли едва ли не последнюю строчку.

В потоке обсуждений проект чаще ругают, чем хвалят: критикуют за излишнюю упрощённость, кукольную анимацию, которая многим теперь кажется примитивной, и за значительные отступления от книги. На его фоне другие адаптации — и более ранние, и современные — выглядят куда более детализированными и верными исходному материалу.

Мультфильм «Волшебник Изумрудного города»

Советский мультсериал «Волшебник Изумрудного города» выходил в 1973-1974 годах. Он состоял из десяти кукольных фильмов, созданных по первым книгам Александра Волкова.

Производство было организовано по тому же принципу, что и более ранний проект студии «Экран» про Незнайку. Работу над десятью сериями распределили между разными съёмочными группами и режиссёрами.

Из-за такого подхода финальный результат получился неровным. Качество анимации заметно отличается от серии к серии. Даже одни и те же персонажи и декорации в разных частях выглядят по-разному.

Критика мультфильма

Впрочем, это не все претензии зрителей.

«Это же надо было ТАК извратить сюжет! Урфин Джюс вместо харизматичного злодея превратился в карикатурного персонажа, Железный Дровосек непоправимо отупел, появился какой-то Хранитель Времени, зачем-то разговаривающий стихами... Песни, разве что, в мультсериале неплохие, этого не отнять», — пишет автор Дзен-канала «Читаем и смотрим с Клёновой».

С блогером согласны и комментаторы.