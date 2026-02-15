Меню
В СССР может секса и не было, зато любовь была: тест по самым романтическим советским хитам

15 февраля 2026 09:54
Кадры из фильмов «Обыкновенное чудо» (1978), «Самая обаятельная и привлекательная» (1985)

Некоторые из цитат стали крылатыми.

В советском кинематографе любовные диалоги не были редкостью. Многие фразы из фильмов тех лет до сих пор узнаваемы и воспроизводятся в самых разных ситуациях.

В каждом случае за словами героев стояло живое чувство, понятное без пояснений. Эти фразы не утратили выразительности и сегодня.

Предлагаем вспомнить, из каких фильмов взяты известные цитаты о любви. Задача не всегда простая: некоторые выражения прочно вошли в обиход и воспринимаются уже как самостоятельные, отдельные от экранного контекста.

