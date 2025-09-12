В СССР этот фильм почти не заметили, а в Норвегии король Улаф V рыдал на премьере: невероятная судьба «Под каменным небом»

В фильме сыграли такие легенды как Олег Янковский и Евгений Леонов.

Немногие знают, что военный фильм «Под каменным небом» в Советском Союзе приняли прохладно, но в Норвегии он стал настоящим событием. Для нас это была ещё одна военная драма, а для норвежцев — кино о собственных судьбах, памяти и спасении.

Как появился фильм

В 1974 году Норвегия готовилась отметить 30-летие освобождения Киркенеса советскими войсками и предложила СССР снять совместный фильм. Сценарий написал дуэт Юрий Нагибин и Сигбьёрн Хёлмебак, опираясь на архивные документы и воспоминания очевидцев. Постановку доверили «Ленфильму», режиссёрами стали Игорь Масленников и Кнут Андерсен.

Сюжет и съёмки

История основана на реальных событиях октября 1944 года. Немцы покидают Киркенес, взрывая дома и оставляя за собой выжженную землю. Часть жителей соглашается эвакуироваться, но другие уходят в шахты, чтобы дождаться прихода советских войск. Большинство массовых сцен снимали в Крыму, неподалёку от Гурзуфа, а фьорды и ландшафты Норвегии добавили реализма и глубины.

Советские звёзды и норвежская драма

В фильме сыграли Олег Янковский, Евгений Леонов, Николай Бурляев, Николай Гринько и Анатолий Солоницын. Их образы второстепенны, потому что акцент сделан на норвежских героях и судьбах простых жителей. Особенно сильной получилась сцена, где полковник Хофмайер (роль Солоницына) спокойно, почти холодно рассказывает мэру о планах уничтожить город.

Почему СССР и Норвегия отреагировали по-разному

В СССР фильм показался слишком медленным и созерцательным — зрители привыкли к динамичным военным лентам. В Норвегии же премьера стала событием: на экране были показаны знакомые дома, улицы и люди, пережившие войну. Говорят, король Улаф V прослезился во время финала, когда прозвучала речь его отца о благодарности СССР за освобождение страны, пишет автор Дзен-канала «Клуб "Советские фильмы"».

В итоге «Под каменным небом» стал для норвежцев кино о себе. Для нас — очередной страницей военной хроники.

