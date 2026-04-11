Меню
Русский English
Отмена
В российском «Побеге из Шоушенка» блистал Абдулов: увидите раз — и точно не забудете

11 апреля 2026 18:37
Кадр из фильма «Побег из Шоушенка»

Фильм «Тюремный романс» оставляет после себя неизгладимое впечатление.

В первой половине 1990-х экономика лежала в руинах, советская система рухнула, а бюджеты киностудий сократились до минимума.

Тем временем в США снимали «Побег из Шоушенка» (1994) — фильм, который позже назовут гимном надежде.

А за год до этого, в 1993-м, режиссёр Евгений Татарский выпустил «Тюремный романс». Картину, которая затрагивает похожие темы, но совершенно иначе.

Что в сюжете

Реальная история: грабитель Сергей пытался бежать из тюрьмы «Кресты» с револьвером, который ему передала следователь Наталья Воронцова.

В фильме эту роль сыграла Марина Неёлова, её партнёром стал Александр Абдулов — он исполнил роль уголовника.

Отношения героев строятся на столкновении служебного долга и личной симпатии. Обычные допросы перерастают в драму.

В «Шоушенке» герой последовательно идёт к цели. Здесь же персонажи действуют под влиянием момента и расплачиваются за это.

Актёрская работа

Главное достоинство фильма — Абдулов и Неёлова. Первый играет одновременно опасного и обаятельного мужчину. Их совместные сцены держат зрителя в напряжении.

Кадр из фильма «Тюремный романс»

В чём разница

«Шоушенк» — это история про веру и терпение, с чёткой героической линией. «Тюремный романс» — история без прикрас. Нет продуманных планов и дорогой картинки. Женщина-следователь влюбляется в уголовника и пытается его спасти. И всё, конечно, заканчивается плохо.

Судьба картины

В 1993 году фильм не стал популярным. Время было тяжёлым, а тема слишком мрачной.

Сегодня его пересматривают и проводят параллели с «Шоушенком». Но если американский фильм оставляет надежду, то российский — нет. И этим он точно запоминается.

Фото: Кадры из фильмов «Побег из Шоушенка» (1994), «Тюремный романс» (1993)
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Об этом четко в фильмах так и не сказали: так что за вид обезьяны Кинг-Конг? Такие вообще существуют? Об этом четко в фильмах так и не сказали: так что за вид обезьяны Кинг-Конг? Такие вообще существуют? Читать дальше 12 апреля 2026
На премьере этой комедии Меньшова никто не смеялся: а сейчас ее пересматривают и цитируют На премьере этой комедии Меньшова никто не смеялся: а сейчас ее пересматривают и цитируют Читать дальше 11 апреля 2026
У Шварценеггера было три причины, чтобы отказаться от «Хищника 2»: жалеет до сих пор У Шварценеггера было три причины, чтобы отказаться от «Хищника 2»: жалеет до сих пор Читать дальше 10 апреля 2026
Русский перевод не совсем верен: у названия блокбастера «Проект "Аве Мария"» сразу три значения Русский перевод не совсем верен: у названия блокбастера «Проект "Аве Мария"» сразу три значения Читать дальше 10 апреля 2026
Кто сильнее — Галадриэль или Саурон? У Толкина был ответ, но Питер Джексон в «Хоббите» намекнул на правду Кто сильнее — Галадриэль или Саурон? У Толкина был ответ, но Питер Джексон в «Хоббите» намекнул на правду Читать дальше 10 апреля 2026
Настоящее имя Росомахи не помнят даже фанаты Marvel: почему его называли Логан Настоящее имя Росомахи не помнят даже фанаты Marvel: почему его называли Логан Читать дальше 10 апреля 2026
Этот ляп из «Назад в будущее» до сих пор бесит придирчивых зрителей: откуда Марти взял фен в 1950-е Этот ляп из «Назад в будущее» до сих пор бесит придирчивых зрителей: откуда Марти взял фен в 1950-е Читать дальше 10 апреля 2026
В продолжении «Острых козырьков» заменят главную звезду: кто сыграет Шелби теперь В продолжении «Острых козырьков» заменят главную звезду: кто сыграет Шелби теперь Читать дальше 10 апреля 2026
Новый боевик с Крисом Хемсвортом провалился в кино, зато стал №1 на стриминге: 89% от критиков на RT Новый боевик с Крисом Хемсвортом провалился в кино, зато стал №1 на стриминге: 89% от критиков на RT Читать дальше 10 апреля 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше