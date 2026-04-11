В российском «Побеге из Шоушенка» блистал Абдулов: увидите раз — и точно не забудете

В первой половине 1990-х экономика лежала в руинах, советская система рухнула, а бюджеты киностудий сократились до минимума.

Тем временем в США снимали «Побег из Шоушенка» (1994) — фильм, который позже назовут гимном надежде.

А за год до этого, в 1993-м, режиссёр Евгений Татарский выпустил «Тюремный романс». Картину, которая затрагивает похожие темы, но совершенно иначе.

Что в сюжете

Реальная история: грабитель Сергей пытался бежать из тюрьмы «Кресты» с револьвером, который ему передала следователь Наталья Воронцова.

В фильме эту роль сыграла Марина Неёлова, её партнёром стал Александр Абдулов — он исполнил роль уголовника.

Отношения героев строятся на столкновении служебного долга и личной симпатии. Обычные допросы перерастают в драму.

В «Шоушенке» герой последовательно идёт к цели. Здесь же персонажи действуют под влиянием момента и расплачиваются за это.

Актёрская работа

Главное достоинство фильма — Абдулов и Неёлова. Первый играет одновременно опасного и обаятельного мужчину. Их совместные сцены держат зрителя в напряжении.

В чём разница

«Шоушенк» — это история про веру и терпение, с чёткой героической линией. «Тюремный романс» — история без прикрас. Нет продуманных планов и дорогой картинки. Женщина-следователь влюбляется в уголовника и пытается его спасти. И всё, конечно, заканчивается плохо.

Судьба картины

В 1993 году фильм не стал популярным. Время было тяжёлым, а тема слишком мрачной.

Сегодня его пересматривают и проводят параллели с «Шоушенком». Но если американский фильм оставляет надежду, то российский — нет. И этим он точно запоминается.