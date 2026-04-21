В советском кино был всего один фильм, где Никулин снялся с Леоновым: молодежь его уже и не помнит

В истории отечественного кинематографа Юрий Никулин навсегда закрепился как непререкаемый король комедийного жанра. Фильмы с его участием давно стали классикой, а созданный им образ трогательного Балбеса из легендарной троицы органично вплелся в культурный код нескольких поколений зрителей.

Не меньшей всенародной симпатией в советскую эпоху был окружён и Евгений Леонов — актёр, обладавший уникальным обаянием и неподражаемой комической интонацией. И здесь кроется поразительное противоречие: при колоссальной востребованности обоих исполнителей практически не существует лент, где они появились бы на экране дуэтом.

За всю их долгую и блистательную карьеру случилась лишь одна подобная встреча — в картине 1966 года «Сказки русского леса».

Звёздный парад

Актёрский состав этой ленты и сегодня вызывает восхищение. Помимо Леонова и Никулина, в эпизодах мелькнули Андрей Миронов, Евгений Моргунов, Аркадий Райкин, Муслим Магомаев, Георгий Вицин — этот перечень можно продолжать ещё долго.

Перед зрителем разворачивается новогодняя комедия в формате попурри, где знаменитости сменяют друг друга. Подобный жанр, к слову, сохраняет популярность и в наши дни.

В этой ленте Никулин вновь перевоплотился в полюбившегося всем Балбеса, тогда как Леонову досталась роль рассеянного охотника. В фильме присутствует эпизод, где их персонажи наконец пересекаются: сцена длится недолго, но именно её зрители запомнили ярче всего.

Отзывы

В интернете до сих пор обсуждают эту редкую встречу двух артистов.