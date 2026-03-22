Этот герой в «Друзьях» сначала кажется положительным, но по факту хуже него нет: «Я бы держалась от таких подальше»

Почти в каждой комедийной ленте есть герой, который вызывает раздражение. Такие персонажи нужны для создания конфликтов или чтобы у зрителя был объект для критики. Иногда авторы изначально задумывают их такими, а бывает, что даже заведомо положительный герой по каким-то причинам не нравится публике.

Не обошлось без этого и в легендарных «Друзьях». Здесь тоже обнаружился персонаж, который многим пришёлся не по душе.

Росс

Росс Геллер — старший брат Моники. Эту роль исполнил Дэвид Швиммер. Зрители запомнили его как неуклюжего, немного занудного героя, который постоянно оказывается в неудачных отношениях и переживает развод за разводом.

Вроде бы он добродушный, обаятельный и временами действительно смешной. Однако для многих поклонников этого оказалось недостаточно.

Главная претензия к Россу — его поступок по отношению к Рэйчел. Для значительной части аудитории измена перечеркнула все положительные стороны его характера.

«Росс перестал для меня существовать после этого момента», «Скучный эгоист и нытик, в жизни я бы держалась от таких подальше», — делятся впечатлениями зрители.

Но даже если не брать в расчёт историю с Рэйчел, у Росса было достаточно черт, которые вызывали неприятие. Многих раздражала его ревность, склонность контролировать партнёрш и излишняя самоуверенность.

Остальные герои

Остальные герои «Друзей» в целом нравились зрителям. Хотя у каждого были свои недостатки. Рэйчел сначала казалась избалованной и привыкшей к деньгам отца. Постепенно она училась самостоятельности.

Моника была перфекционисткой до фанатизма. Для неё уборка превратилась в образ жизни. Фиби выделялась эксцентричностью. Она играла на гитаре, имела тёмное прошлое и мыслила нестандартно.

Чендлер прославился сарказмом. За его шутками скрывались детские обиды и травмы. Джоуи был наивным актёром. Его мир вращался вокруг еды и женщин. Но никто из них не вызывал такого раздражения, как Росс.