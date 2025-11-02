Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В Сеть слили сюжет «Миньонов 3»: мультик свяжут с легендарной «настолкой»

В Сеть слили сюжет «Миньонов 3»: мультик свяжут с легендарной «настолкой»

2 ноября 2025 22:58
Кадр из мультфильма «Миньоны: Грювитация»

Релиз будет связан с короткометражкой 2021 года.

Франшиза «Гадкий я» стала настоящим культурным феноменом, создав одну из самых узнаваемых анимационных вселенных XXI века. Начавшись в 2010 году с истории гениального злодея Грю, сага постепенно трансформировалась в масштабную медиаимперию, где главными звездами оказались не люди, а забавные жёлтые существа — миньоны.

Основные четыре мультфильма «Гадкий я» познакомили зрителей с Грю, который прошел большой путь от суперзлодея до заботливого отца.

Успех второстепенных персонажей оказался настолько оглушительным, что студия Illumination создала отдельную киновселенную про миньонов. Они получили уже собственную дилогию, а теперь в Сети оказался и сюжет предстоящего триквела.

Сюжет «Миньонов 3»

В Сети появились данные о предстоящем мультфильме, который может получить название «Миньоны и монстры». На этот раз жёлтые непоседы отправятся покорять Голливуд, где примерят на себя роль кинематографистов.

Сведения о проекте просочились после закрытого тестового показа. Из уцелевших фрагментов информации следует, что хронометраж ленты составит примерно 84 минуты.

Любопытно, что в 2021 году уже существовала одноимённая короткометражка, созданная как отсылка к настольной ролевой игре «Dungeons & Dragons». Если предположения о названии и концепции третьей части подтвердятся, зрителей ожидает фэнтези-история, где миньонам предстоит столкнуться с драконами в рамках съемок.

Кадр из мультфильма «Миньоны: Грювитация»

Дата выхода

Режиссёрское кресло новой части занял Пьер Коффан — ключевой создатель всей франшизы, стоявший у истоков оригинальной трилогии «Гадкий я» и дебютного фильма о миньонах. Именно его голосом говорят знаменитые жёлтые герои в оригинальной версии.

Последние части франшизы показали впечатляющую окупаемость: «Миньоны: Грювитация» собрали 940 миллионов долларов, а «Гадкий я 4» преодолел рубеж в 972 миллиона долларов с бюджетом в 100 миллионов.

Премьера фильма «Миньоны 3» запланирована на 1 июля 2026 года. Учитывая стабильные кассовые сборы и популярность персонажей, создатели явно не планируют завершать франшизу в обозримом будущем.

Ранее портал «Киноафиша» писал про 3 самых глупых ляпа в мультфильме «Гадкий я».

Фото: Кадр из мультфильма «Миньоны: Грювитация» (2022)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Оставьте мультик «Маша и Медведь»! Но не весь: в Сети нашли серию, которую действительно стоит запретить — а ее уже посмотрели 127 млн человек Оставьте мультик «Маша и Медведь»! Но не весь: в Сети нашли серию, которую действительно стоит запретить — а ее уже посмотрели 127 млн человек Читать дальше 1 ноября 2025
Помните те самые ноги хозяйки кота из «Тома и Джерри»? А ведь ее один раз показали полностью — но всего на пару секунд Помните те самые ноги хозяйки кота из «Тома и Джерри»? А ведь ее один раз показали полностью — но всего на пару секунд Читать дальше 1 ноября 2025
«Звездные войны: Видения» — не канон, но зрители не могут оторваться от 3 сезона: вот как мультик связан с основной франшизой «Звездные войны: Видения» — не канон, но зрители не могут оторваться от 3 сезона: вот как мультик связан с основной франшизой Читать дальше 31 октября 2025
100 Баззов Лайтеров и одно крушение: «История игрушек 5» обещает самый безумный эпизод Pixar — один из актеров озвучки проболтался 100 Баззов Лайтеров и одно крушение: «История игрушек 5» обещает самый безумный эпизод Pixar — один из актеров озвучки проболтался Читать дальше 31 октября 2025
Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»? Ответ на этот вопрос ищут даже фанаты: какого пола квами из «Леди Баг и Супер-кота»? Читать дальше 29 октября 2025
А вы знали, что новая «Бугония» — это только ремейк? 5 отличий премьеры с Эммой Стоун от южнокорейского оригинала А вы знали, что новая «Бугония» — это только ремейк? 5 отличий премьеры с Эммой Стоун от южнокорейского оригинала Читать дальше 3 ноября 2025
Спасут ли Бутчера в 5 сезоне «Пацанов»: финал «Поколения "Ви"» дал смутную надежду на хэппи-энд Спасут ли Бутчера в 5 сезоне «Пацанов»: финал «Поколения "Ви"» дал смутную надежду на хэппи-энд Читать дальше 3 ноября 2025
Смысл этой фразы раскрыли только в конце третьего сезона: что говорят дети из сериала «Извне» — многие фанаты ошиблись Смысл этой фразы раскрыли только в конце третьего сезона: что говорят дети из сериала «Извне» — многие фанаты ошиблись Читать дальше 3 ноября 2025
Быков переписал «финал» Лиховцевых: чем концовка «Лихих» отличается от судьбы реальных прототипов Быков переписал «финал» Лиховцевых: чем концовка «Лихих» отличается от судьбы реальных прототипов Читать дальше 3 ноября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше