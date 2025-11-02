В Сеть слили сюжет «Миньонов 3»: мультик свяжут с легендарной «настолкой»

Релиз будет связан с короткометражкой 2021 года.

Франшиза «Гадкий я» стала настоящим культурным феноменом, создав одну из самых узнаваемых анимационных вселенных XXI века. Начавшись в 2010 году с истории гениального злодея Грю, сага постепенно трансформировалась в масштабную медиаимперию, где главными звездами оказались не люди, а забавные жёлтые существа — миньоны.

Основные четыре мультфильма «Гадкий я» познакомили зрителей с Грю, который прошел большой путь от суперзлодея до заботливого отца.

Успех второстепенных персонажей оказался настолько оглушительным, что студия Illumination создала отдельную киновселенную про миньонов. Они получили уже собственную дилогию, а теперь в Сети оказался и сюжет предстоящего триквела.

Сюжет «Миньонов 3»

В Сети появились данные о предстоящем мультфильме, который может получить название «Миньоны и монстры». На этот раз жёлтые непоседы отправятся покорять Голливуд, где примерят на себя роль кинематографистов.

Сведения о проекте просочились после закрытого тестового показа. Из уцелевших фрагментов информации следует, что хронометраж ленты составит примерно 84 минуты.

Любопытно, что в 2021 году уже существовала одноимённая короткометражка, созданная как отсылка к настольной ролевой игре «Dungeons & Dragons». Если предположения о названии и концепции третьей части подтвердятся, зрителей ожидает фэнтези-история, где миньонам предстоит столкнуться с драконами в рамках съемок.

Дата выхода

Режиссёрское кресло новой части занял Пьер Коффан — ключевой создатель всей франшизы, стоявший у истоков оригинальной трилогии «Гадкий я» и дебютного фильма о миньонах. Именно его голосом говорят знаменитые жёлтые герои в оригинальной версии.

Последние части франшизы показали впечатляющую окупаемость: «Миньоны: Грювитация» собрали 940 миллионов долларов, а «Гадкий я 4» преодолел рубеж в 972 миллиона долларов с бюджетом в 100 миллионов.

Премьера фильма «Миньоны 3» запланирована на 1 июля 2026 года. Учитывая стабильные кассовые сборы и популярность персонажей, создатели явно не планируют завершать франшизу в обозримом будущем.

