В Сеть слили продолжительность серий 5 сезона «Очень странных дел»: кажется, Netflix превратил сериал в киноэпопею

11 октября 2025 18:08
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Зрителей ждёт не привычный час экранного времени, а почти два.

Похоже, в Хокинсе снова пробивается трещина между мирами. Но на этот раз - не монстры, а цифры. В Сеть слили хронометраж финального 5 сезона «Очень странных дел», и фанаты ахнули: это уже не сериал, а восемь полнометражных фильмов. Так ли это на самом деле?

Сколько будут идти новые серии

Согласно утечке Puck News, каждый эпизод длится от 90 до 120 минут. То есть зрителей ждёт не привычный час экранного времени, а почти два - настоящий мини-фильм на каждую серию.

Netflix пока молчит, но если данные подтвердятся, 5 сезон побьёт все собственные рекорды. Для сравнения: финал 4 сезона длился 2 часа 19 минут - и даже тогда многим казалось, что это предел.

Кадр из сериала «Очень странные дела»

Почему Дафферы решили сделать из сериала кино

Братья Дафферы ещё раньше говорили, что финальный сезон будет больше походить на блокбастер. И теперь ясно - они не шутили. Масштаб истории вырос вместе с бюджетом.

По слухам, на каждый эпизод ушло от 50 до 60 миллионов долларов. Это уровень «Властелина колец» и «Дома дракона», только с подростками, монстрами и саундтреками из 80-х.

Когда ждать премьеру

Netflix готовит релиз в три части: первая выйдет 26 ноября, вторая - 25 декабря, а заключительная - 31 декабря. В финале снова встретятся Одиннадцатая, Векна, Хоппер и вся команда из Хокинса.

Похоже, нас ждёт не просто финал - а кино-марафон, который растянет одно «очень странное» прощание на целую зиму.

Читайте также: За полгода «Очень странные дела» посмотрели 404 000 000 часов: вот когда выйдет долгожданное продолжение

Фото: Кадр из сериала «Очень странные дела»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
