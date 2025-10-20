В России снимают свой «Рататуй»: в фильме «Петрушка» крыс на кухне не будет, зато есть Кологривый - угадайте, в какой роли?

Ленты про поваров и готовку давно заняли особое место в сердцах зрителей.

Мультфильм «Рататуй» вышел в 2007 году, 18 лет назад. Но его лавры до сих пор не дают покоя.

Будущий фильм «Петрушка» смутно напоминает сюжет всем известной голливудской анимации. Только без крыс на кухне в этот раз решили обойтись.

Сюжет фильма «Петрушка»

В центре повествования — скромный, но невероятно одарённый повар Пётр. С детских лет его бабушка делилась с ним секретами кулинарного мастерства, предрекая внуку великое будущее.

Судьбоносный поворот наступает, когда в скромное кафе, где работают Пётр и его друг Рома, заходит прославленный шеф-повар. Дегустируя блюдо, приготовленное Петей, маэстро приходит в восторг. Однако из-за природной робости молодой повар не решается выйти к критику, и все почести вместе с заманчивым предложением о работе в элитном ресторане достаются его другу.

Всё меняется, когда Петя находит старую игрушку — Петрушку. Кукла оживает и начинает едко комментировать мягкотелость своего хозяина, попутно делясь неожиданно мудрыми советами. С помощью этого магического наставника застенчивый повар начинает трудный путь к самоутверждению.

Съемки фильма «Петрушка»

Съёмочный процесс картины проходил в летние месяцы. Центральные образы в проекте воплотили Александр Метёлкин и Никита Кологривый. К актёрскому ансамблю присоединился Виктор Логинов, известный по сериалу «Букины».

Особенностью проекта стало участие признанного эксперта — телеведущего и шеф-повара Александра Пушкова, который обеспечил профессиональную достоверность. Премьерный показ готовой работы намечен на первую половину 2026 года.

