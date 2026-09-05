Меню
Русский English
Отмена
Киноафиша Статьи В России этот фильм про космос окрестили смесью «Чужого» и «Чебурашки», а иностранцы поставили ему 88% на RT

В России этот фильм про космос окрестили смесью «Чужого» и «Чебурашки», а иностранцы поставили ему 88% на RT

Проверено редакцией
Кадр из фильма «Спутник» (2020)

За рубежом зрители в восторге.

Российская фантастика не так часто получает признание за пределами страны, особенно когда речь идёт о космических историях. Но «Спутнику» удалось стать исключением: фильм вызвал интерес у зарубежных зрителей и получил высокие оценки критиков, набрав 88% на Rotten Tomatoes.

При этом на родине картина встретила неоднозначную реакцию. Одни сравнивали её с «Чужим» из-за атмосферы космического хоррора, другие иронично называли смесью голливудской фантастики и «Чебурашки.

Сюжет

В 1983 году советский космический корабль возвращается на Землю, но из двух членов экипажа в живых остаётся только один. Вскоре выясняется, что во время полёта космонавт столкнулся с неизвестным существом.

Разобраться в происходящем должна нейрофизиолог Татьяна Климова. Ей предстоит выяснить, что связывает космонавта с загадочной формой жизни.

Кадр из фильма «Спутник» (2020)

Детали

В России фильм «Спутник» шуточно сравнивали с «Чужим», «Формой воды» и даже «Чебурашкой», однако по жанру это скорее научно-фантастический хоррор. Из-за пандемии картина не получила большого проката в российских кинотеатрах, зато смогла найти зрителей за рубежом.

Фильм поднялся на первые позиции американского iTunes и выходил в кинотеатрах Австралии, Новой Зеландии, Мексики, Бразилии и других стран.

Зарубежные критики также приняли «Спутник» тепло: на Rotten Tomatoes у картины 88% положительных рецензий.

«Отличный фильм, к сожалению, малоизвестный на Западе, а ведь это настоящая жемчужина, не имеющая аналогов», «Превосходный научно-фантастический фильм о монстрах, очень стильно воссоздающий атмосферу советской эпохи. Сильный актёрский состав и хорошие спецэффекты», «Наиболее очевидной отсылкой является "Чужой", однако в "Спутнике" авторы нашли несколько уникальных способов изменить сюжетную структуру того фильма», «Благодаря впечатляющему дизайну существ, мрачной операторской работе и фантастической музыке, получился по-настоящему жуткий фильм ужасов о монстрах», — пишут иностранцы.

Ранее портал «Киноафиша» писал о громких продолжениях хитов НТВ, которые выйдут этой осенью.

Фото: Кадры из фильма «Спутник» (2019)
Светлана Левкина
Светлана Левкина
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Мастера уже давно перестали заливать столбы бетоном: теперь делаю так, и весной забор не «гуляет» Читать дальше 3 сентября 2026
Если наберете 8 из 8 — вы настоящий знаток Гайдая и «просто красавец»: сложный тест на знание фильма «Операция "Ы"» Если наберете 8 из 8 — вы настоящий знаток Гайдая и «просто красавец»: сложный тест на знание фильма «Операция "Ы"» Читать дальше 7 сентября 2026
35 000 000 долларов в прокате: «Ночной дозор» Бекмамбетова стал культовым за границей только, когда из сюжета убрали этого героя 35 000 000 долларов в прокате: «Ночной дозор» Бекмамбетова стал культовым за границей только, когда из сюжета убрали этого героя Читать дальше 4 сентября 2026
Стоянов сразу предсказывал продолжение: главную героиню «На деревню дедушке 3» пока скрывают — и это основная интрига Стоянов сразу предсказывал продолжение: главную героиню «На деревню дедушке 3» пока скрывают — и это основная интрига Читать дальше 4 сентября 2026
Скучаете по «Сверхъестественному» и «Каслу»: на Netflix есть один хит, который заменит сразу оба сериала — шесть сезонов хватит до конца года Скучаете по «Сверхъестественному» и «Каслу»: на Netflix есть один хит, который заменит сразу оба сериала — шесть сезонов хватит до конца года Читать дальше 7 сентября 2026
Мем «яжемать» с нее и списали: в Сети выбрали самую раздражающую героиню «Отчаянных домохозяек» — и это не Сьюзан Мем «яжемать» с нее и списали: в Сети выбрали самую раздражающую героиню «Отчаянных домохозяек» — и это не Сьюзан Читать дальше 7 сентября 2026
Во «Властелине колец» ему почти 90, а выглядит не старше 40: почему Арагорн вообще так долго живёт Во «Властелине колец» ему почти 90, а выглядит не старше 40: почему Арагорн вообще так долго живёт Читать дальше 7 сентября 2026
Далеко до Севера или Дорна: худший регион в «Игре престолов» — там нет никаких надежд на будущее Далеко до Севера или Дорна: худший регион в «Игре престолов» — там нет никаких надежд на будущее Читать дальше 6 сентября 2026
Эта сцена в «Темном рыцаре» привела китайцев в бешенство: Нолан ни за что не хотел ее вырезать Эта сцена в «Темном рыцаре» привела китайцев в бешенство: Нолан ни за что не хотел ее вырезать Читать дальше 6 сентября 2026
Только этого члена Братства кольца Толкин считал самым бесполезным: а вот Боромир смог лучше Только этого члена Братства кольца Толкин считал самым бесполезным: а вот Боромир смог лучше Читать дальше 6 сентября 2026
Высоцкий был звездой, а платили больше Конкину: секрет гонораров «Места встречи» раскрыли спустя почти 50 лет Высоцкий был звездой, а платили больше Конкину: секрет гонораров «Места встречи» раскрыли спустя почти 50 лет Читать дальше 6 сентября 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше