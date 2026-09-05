В России этот фильм про космос окрестили смесью «Чужого» и «Чебурашки», а иностранцы поставили ему 88% на RT

Российская фантастика не так часто получает признание за пределами страны, особенно когда речь идёт о космических историях. Но «Спутнику» удалось стать исключением: фильм вызвал интерес у зарубежных зрителей и получил высокие оценки критиков, набрав 88% на Rotten Tomatoes.

При этом на родине картина встретила неоднозначную реакцию. Одни сравнивали её с «Чужим» из-за атмосферы космического хоррора, другие иронично называли смесью голливудской фантастики и «Чебурашки.

Сюжет

В 1983 году советский космический корабль возвращается на Землю, но из двух членов экипажа в живых остаётся только один. Вскоре выясняется, что во время полёта космонавт столкнулся с неизвестным существом.

Разобраться в происходящем должна нейрофизиолог Татьяна Климова. Ей предстоит выяснить, что связывает космонавта с загадочной формой жизни.

Детали

В России фильм «Спутник» шуточно сравнивали с «Чужим», «Формой воды» и даже «Чебурашкой», однако по жанру это скорее научно-фантастический хоррор. Из-за пандемии картина не получила большого проката в российских кинотеатрах, зато смогла найти зрителей за рубежом.

Фильм поднялся на первые позиции американского iTunes и выходил в кинотеатрах Австралии, Новой Зеландии, Мексики, Бразилии и других стран.

Зарубежные критики также приняли «Спутник» тепло: на Rotten Tomatoes у картины 88% положительных рецензий.

«Отличный фильм, к сожалению, малоизвестный на Западе, а ведь это настоящая жемчужина, не имеющая аналогов», «Превосходный научно-фантастический фильм о монстрах, очень стильно воссоздающий атмосферу советской эпохи. Сильный актёрский состав и хорошие спецэффекты», «Наиболее очевидной отсылкой является "Чужой", однако в "Спутнике" авторы нашли несколько уникальных способов изменить сюжетную структуру того фильма», «Благодаря впечатляющему дизайну существ, мрачной операторской работе и фантастической музыке, получился по-настоящему жуткий фильм ужасов о монстрах», — пишут иностранцы.

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