Киноафиша Статьи В реальный Склиф и заходить не пришлось: где снимали «Склифосовский» с Авериным

В реальный Склиф и заходить не пришлось: где снимали «Склифосовский» с Авериным

15 апреля 2026 07:29
Кадр из сериала «Склифосовский»

Для работы арендовали специальную площадку.

Телевизионная драма «Склифосовский» стартовала в 2012 году и за 13 сезонов прочно завоевала статус сериала-долгожителя. Лента, посвящённая каждодневной жизни врачей НИИ скорой помощи, привлекает зрителей не только острыми профессиональными ситуациями, но и тщательно прописанными линиями взаимоотношений героев.

Главное действующее лицо истории — одарённый и неоднозначный хирург Олег Брагин, которого блестяще воплотил Максим Аверин. Его образ сочетает высочайшее врачебное мастерство с тяжёлой внутренней драмой.

Знаменитые больничные коридоры и операционные, которые давно стали «лицом» проекта, на деле оказываются мастерски созданными декорациями. Съёмочный процесс развёрнут в павильонах на месте бывшего ЗИЛа — некогда легендарного завода, а сегодня популярной киноплощадки.

Оформители сериала намеренно не стали копировать обстановку реального Института им. Склифосовского. Медицинские приборы, мелькающие в кадре, чаще всего списаны из настоящих лечебных учреждений, однако перед съёмками их бережно восстанавливают.

А в особо ответственных сценах создатели прибегают к небольшой уловке: ради убедительности они арендуют настоящую машину коммерческой «неотложки», которую выписывают на площадку за отдельную плату. Такой подход позволяет удержать ту самую грань между вымыслом и реальностью, за которую зрители и ценят сериал.

Фото: Кадр из сериала «Склифосовский»
Светлана Левкина
Светлана Левкина
