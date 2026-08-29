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Киноафиша Статьи В последнюю неделю лета выходит сразу 3 достойных российских сериала: №2 я жду больше остальных

В последнюю неделю лета выходит сразу 3 достойных российских сериала: №2 я жду больше остальных

Проверено редакцией
Кадр из сериала «Большая фарма», «ОПГ»

Но все три новинки — очень интересные.

Август обычно считается тихим месяцем перед большим осенним сезоном, но в этот раз российские онлайн-кинотеатры решили иначе. На экраны сразу вышло несколько проектов с довольно необычными завязками.

Я выбрала три сериала, которые особенно привлекли мое внимание.

«Большая фарма»

С 27 августа на Okko стартовал десятисерийный драматический триллер с Игорем Гординым, Сергеем Горошко, Ольгой Лерман и Светланой Ходченковой.

В центре истории — ученые Александр Гиреев и Владимир Шульгин, которым удается создать универсальный препарат против самых опасных заболеваний, включая онкологию. Казалось бы, человечество наконец получило лекарство, способное изменить мир.

Но практически сразу великое открытие становится причиной семейного конфликта. Сын Александра видит в препарате прежде всего источник огромной прибыли и хочет заключить выгодный контракт. Дочь ученого считает, что брат готов ради денег пойти даже против собственного отца.

«Чудо»

С 29 августа на «Кинопоиске» выходит восьмисерийная история с Идой Галич и Денисом Шведовым «Чудо».

Главная героиня Мия — популярный блогер-коуч, которую миллионы подписчиков считают настоящей «Феей». Она якобы умеет распознавать самые сокровенные желания людей и помогать им полностью изменить жизнь.

Проблема начинается тогда, когда ее деятельностью заинтересовываются правоохранительные органы. Следователь Шиков уверен, что перед ним обычная мошенница и лидер тоталитарной секты. Но после личной встречи он обнаруживает неожиданное: способности Мии действительно реальны.

«ОПГ»

А этот сериал точно стоит внимания хотя бы из-за своей необычной идеи. В центре истории — бывший бандит Воркута, который после 25 лет тюрьмы возвращается домой и неожиданно начинает исправлять собственные прошлые ошибки.

Причина странная: к нему является его собственная Совесть в исполнении Юрия Чурсина и объясняет, что спокойно спать Воркута больше не сможет, пока не искупит старые грехи.

Тогда бывший преступник собирает двух экс-подельников — Рафинада и Петра. Вместе они создают «Общественно Полезную Группировку» и начинают помогать людям.

Три премьеры совершенно разные, но именно за это я и люблю российский сериальный сезон. «Большая фарма» обещает серьезную драму, «Чудо» — мистический триллер, а «ОПГ» — иронию над героями лихих девяностых.

Ранее мы писали: 3 свежих российских сериала-триллера, которые заставят поломать голову: включила в список и «Трассу».

Фото: Кадр из сериала «Большая фарма», «ОПГ»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
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