В погоне за кладом герои объехали половину СССР: где снимали «12 стульев»

Некоторые объекты сохранились до сих пор.

Фильм «12 стульев» режиссёра Леонида Гайдая — это настоящая классика, которую любят до сих пор. Конечно, всему виной гениальные герои и их диалоги.

Но была у картины и другая важная черта — её удивительная натура. Съёмки проходили в самых разных уголках страны. Зритель попадал то в уютную провинцию, то на просторные кавказские горные склоны. Именно эти живые места придали истории особый колорит и масштаб.

Москва

Внутри съёмочного павильона выросли интерьеры — скромная дворницкая, гостиничный номер и жилища ключевых персонажей. Однако подлинный дух времени подарили фильму настоящие улицы столицы.

Возьмём, к примеру, усадьбу Гандуриных. Её легко узнаваемый фасад на экране превратился в шумное общежитие, носящее имя монаха Бертольда Шварца.

Погоня за сокровищами привела компаньонов в старинное здание на Воронцовом поле. В сюжете там располагался Музей мебели, где хранились вожделенные стулья.

Отдельного внимания заслуживает особняк на Малой Молчановке, известный в народе как «Дом со львами». В гайдаевской вселенной его роскошные покои были отданы под жильё эксцентричному поэту Никифору Ляпис-Трубецкому.

Рыбинск

Рыбинск в фильме стал тем самым Старгородом, где разворачивается основное действие. Городские улочки идеально передали дух провинциального уездного центра.

Съёмочная группа нашла здесь нужные дома для ключевых персонажей. Особняк предводителя дворянства Воробьянинова и скромное жилище Коробейникова выглядели абсолютно аутентично.

Эпизоды с агитационным пароходом «Скрябин» снимали прямо на Волге.

Пятигорск

Съёмки в Пятигорске стартовали осенью 1970 года. Именно здесь развернулось множество ключевых сцен. Например, знаменитый диалог «у Провала» сняли у Грота Лермонтова. Он лучше подошёл по свету и ракурсам.

А на аллеях парка «Цветник» происходят торги с монтёром Мечниковым и передача заветных стульев.

Ессентуки

Ессентуки подарили фильму один из самых ярких и трогательных моментов. Именно здесь Киса Воробьянинов, в своём помятом пиджаке, решился просить милостыню. Место для этой сцены выбрали не случайно. Действие происходит у величественного здания грязелечебницы имени Семашко.

Его монументальный вид с античными колоннами и каменными львами у входа создаёт сильный контраст. На фоне этой импозантной архитектуры жалкая фигура бывшего предводителя дворянства смотрится особенно пронзительно.