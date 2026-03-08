В «Первом отделе» уже испортились все, кроме идеального Брагина: «Такие личности редкость, они не выдумка»

Пятый сезон «Первого отдела» уже позади, и зрители снова следили за оперативными буднями Юрия Брагина и Михаила Шибанова. Им, как всегда, приходилось не только распутывать сложные дела, но и разбираться с последствиями событий прошлого сезона, которые вплотную подобрались к личной жизни.

И если Шибанов по‑прежнему остаётся фигурой противоречивой, со своими тёмными углами, то его напарник кажется почти идеальным. И что удивительно — это никого не раздражает.

Образ Брагина

Юрий Брагин в «Первом отделе» выписан почти как портрет идеального следователя. На службе он удобен всем: не лезет на рожон, не спорит с начальством, работает чётко и без лишних амбиций. Именно поэтому самые сложные дела отдают ему.

С коллегами отношения выстраивает спокойно, помогает, не ждёт благодарности. Соображает быстро, разгадки находит раньше других, но вида не подаёт и уж точно не кичится.

В личной жизни тоже всё по полочкам: друг — надёжный, муж — терпеливый, отцовский долг исполняет без скидок. Идеальный набор.

Отзывы зрителей

Казалось бы, зрительская любовь в детективах обычно достаётся персонажам с тёмными сторонами и нарушенными правилами. Взять хотя бы Семёнова из «Невского» в исполнении Антона Васильева — герой, мягко говоря, не образец законопослушания, но именно такие часто становятся народными любимцами.

А тут вдруг идеальный Брагин. И ведь публика, привыкшая к неоднозначным типажам, приняла его безоговорочно. Есть на это свои причины.