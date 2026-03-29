В «Новом дне» Питера Паркера может ждать более серьезная проблема, чем мутация: о ней писали в комиксе №527

Фанаты Marvel активно обсуждают возможный сюжет проекта «Человек-паук: Новый день». После выхода трейлера многие уверены, что история сосредоточится на физической трансформации Питера Паркера. Но есть и более тревожная теория, которая может полностью изменить персонажа.

Простая версия: чудовищная трансформация

Самая популярная теория предполагает, что Питер Паркер столкнется с физической мутацией. Такой сюжет уже знаком поклонникам комиксов и легко адаптируется для блокбастера.

Подобная история позволила бы показать более темную сторону героя, но при этом оставить возможность вернуть персонажа к привычному образу. Именно поэтому многие считают такой вариант наиболее вероятным.

Более мрачная теория — Другой

Однако фанаты обсуждают и более глубокую сюжетную линию из комиксов — появление сущности под названием «Другой». Это не просто трансформация, а связь Человека-паука с космической силой, известной как Паутина жизни и судьбы.

В комиксах эта сущность влияет на разум Питера, усиливает его способности и меняет его поведение. Герой становится более жестким и даже теряет контроль над собой.

Сюжет впервые появился в комиксе «Удивительный Человек-паук» №527, где Питер погибает в бою, а затем возвращается к жизни благодаря «Другому». После этого его способности меняются, а характер становится более мрачным.

Что это значит для будущего героя

Если теория окажется верной, Питер Паркер может измениться не только внешне, но и внутренне. История будет не о борьбе с врагами, а о попытке сохранить себя.

Именно поэтому фанаты считают, что «Человек-паук: Новый день» может стать самой мрачной историей о герое в киновселенной Marvel.