В мире «Терминатора» есть не только Т-800 и Т-1000: нашла 3 модели, которые опаснее и страшнее

Франшиза «Терминатор» давно держится не на сюжете, а на обещании: «сейчас покажут новую машину, и она будет хуже кошмара». И если Т-800 и Т-1000 уже стали поп-культурными памятниками, то дальше начинается куда более интересная витрина — модели, о которых вспоминают реже, хотя именно они показывают, как Скайнет учился убивать всё изобретательнее.

T-X — терминатор, который носит оружие в руке

В третьем фильме появляется настоящая «универсальная смерть»: металлический эндоскелет плюс жидкометаллическая оболочка. T-X быстрее и крепче предшественников, но главное — она создана как охотник на других терминаторов. Встроенное оружие превращает её в ходячий арсенал, а умение взламывать и перепрошивать технику делает угрозой не только для людей, но и для любой машины рядом.

T-3000 — когда терминатором становится человек

В «Генезисе» франшиза выкручивает градус безумия: тело из наноботов, реакция на уровне «вы моргнули — вас уже нет», плюс сохранённые человеческие воспоминания и повадки. Это уже не просто робот под кожей, а существо, которое может разговаривать с вами как Джон Коннор — и именно поэтому выглядит особенно жутко. Правда, у него есть слабость: наноструктура держится на магнитном поле, а значит, сильные магнитные атаки превращаются в шанс выжить.

Rev-9 — два терминатора по цене одного

«Тёмные судьбы» выдали самую неприятную модификацию: Rev-9 умеет разделяться на две самостоятельные боевые единицы — эндоскелет и «жидкую» оболочку. То есть вас преследуют сразу двое, и оба действуют синхронно, быстро и без пафоса. Он идеально мимикрирует под человека, встраивается в толпу, не тратит время на угрозы и работает как холодный алгоритм: нашёл — добил.

