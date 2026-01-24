Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи В мире «Терминатора» есть не только Т-800 и Т-1000: нашла 3 модели, которые опаснее и страшнее

В мире «Терминатора» есть не только Т-800 и Т-1000: нашла 3 модели, которые опаснее и страшнее

24 января 2026 19:06
Кадр из фильма «Терминатор»

Скайнет не дремлет, он совершенствуется.

Франшиза «Терминатор» давно держится не на сюжете, а на обещании: «сейчас покажут новую машину, и она будет хуже кошмара». И если Т-800 и Т-1000 уже стали поп-культурными памятниками, то дальше начинается куда более интересная витрина — модели, о которых вспоминают реже, хотя именно они показывают, как Скайнет учился убивать всё изобретательнее.

T-X — терминатор, который носит оружие в руке

В третьем фильме появляется настоящая «универсальная смерть»: металлический эндоскелет плюс жидкометаллическая оболочка. T-X быстрее и крепче предшественников, но главное — она создана как охотник на других терминаторов. Встроенное оружие превращает её в ходячий арсенал, а умение взламывать и перепрошивать технику делает угрозой не только для людей, но и для любой машины рядом.

T-3000 — когда терминатором становится человек

В «Генезисе» франшиза выкручивает градус безумия: тело из наноботов, реакция на уровне «вы моргнули — вас уже нет», плюс сохранённые человеческие воспоминания и повадки. Это уже не просто робот под кожей, а существо, которое может разговаривать с вами как Джон Коннор — и именно поэтому выглядит особенно жутко. Правда, у него есть слабость: наноструктура держится на магнитном поле, а значит, сильные магнитные атаки превращаются в шанс выжить.

Rev-9 — два терминатора по цене одного

«Тёмные судьбы» выдали самую неприятную модификацию: Rev-9 умеет разделяться на две самостоятельные боевые единицы — эндоскелет и «жидкую» оболочку. То есть вас преследуют сразу двое, и оба действуют синхронно, быстро и без пафоса. Он идеально мимикрирует под человека, встраивается в толпу, не тратит время на угрозы и работает как холодный алгоритм: нашёл — добил.

Ранее мы писали: 2026 год будет богат на сиквелы, но эти 5 фильмов ждут сильнее остальных: и третья часть «Дюны» тоже в списке.

Фото: Кадр из фильма «Терминатор»
Анастасия Луковникова
Анастасия Луковникова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Почему Дэдпула так зовут? Прочитала комиксы и узнала наконец правду — версия в кино была другой Почему Дэдпула так зовут? Прочитала комиксы и узнала наконец правду — версия в кино была другой Читать дальше 25 января 2026
В фильме Майкла Бэя 2005 года показали совершенно нелепый 2019 год: даже сейчас человечество не дошло до такого В фильме Майкла Бэя 2005 года показали совершенно нелепый 2019 год: даже сейчас человечество не дошло до такого Читать дальше 24 января 2026
«Пять ночей с Фредди» произошли в реальности? Вот какую жуткую трагедию скрывают аниматроники «Пять ночей с Фредди» произошли в реальности? Вот какую жуткую трагедию скрывают аниматроники Читать дальше 24 января 2026
Так вот кто на самом деле был в машине в той сцене 18+ в «Титанике»: отпечаток руки на стекле вообще принадлежал не Роуз Так вот кто на самом деле был в машине в той сцене 18+ в «Титанике»: отпечаток руки на стекле вообще принадлежал не Роуз Читать дальше 24 января 2026
«Отпуск на двоих» и еще 3 ленты, которые помогут разобраться в дружбе между мужчиной и женщиной: заменят сеанс у психолога «Отпуск на двоих» и еще 3 ленты, которые помогут разобраться в дружбе между мужчиной и женщиной: заменят сеанс у психолога Читать дальше 24 января 2026
Потребовалось 42 часа, чтобы пересчитать все купюры: на каких реальных событиях основан «Лакомый кусок» Потребовалось 42 часа, чтобы пересчитать все купюры: на каких реальных событиях основан «Лакомый кусок» Читать дальше 24 января 2026
Не «Челюсти» и не «Парк Юрского периода»: этот фильм Спилберга напугал даже самого мастера ужасов Стивена Кинга Не «Челюсти» и не «Парк Юрского периода»: этот фильм Спилберга напугал даже самого мастера ужасов Стивена Кинга Читать дальше 24 января 2026
«Зрелище, способное вызвать отвращение»: новый фильм Бекмамбетова не спас даже голливудский актер Крис Пратт – всего 33% свежести на RT «Зрелище, способное вызвать отвращение»: новый фильм Бекмамбетова не спас даже голливудский актер Крис Пратт – всего 33% свежести на RT Читать дальше 23 января 2026
На третьем «Аватаре» пора остановиться: причины, по которым «Огонь и пепел» станет последним успехом Кэмерона На третьем «Аватаре» пора остановиться: причины, по которым «Огонь и пепел» станет последним успехом Кэмерона Читать дальше 23 января 2026
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше