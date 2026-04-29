Киноафиша Статьи Знаю, что буду смотреть в мае: 3 корейских дорамы с увлекательным сюжетом — премьера совсем скоро

Знаю, что буду смотреть в мае: 3 корейских дорамы с увлекательным сюжетом — премьера совсем скоро

29 апреля 2026 16:00
Кадр из сериала «Председатель-новичок Кан»

Эти истории достойны просмотра.

Апрель подходит к своему завершению. Рассказываем о корейских дорамах, которые выйдут в мае 2026 года. Их стоит посмотреть.

«Дивный новый мир»

Дата премьеры — 8 мая.

Сюжет рассказывает о злодейке Кан Дан-шим. Она жила в далекие времена Чосона. Дама была настолько коварной, что ее отравили.

Внезапно Дан-шим оказывается в XXI веке, проснувшись в теле неизвестной актрисы по имени Со-ри. Ей крайне сложно адаптироваться к современному миру, и всё вокруг кажется ей кошмаром. Однако встреча с богастым Ча Се-ге помогает Кан осознать, что это может быть её единственным шансом на спасение.

В главных ролях: Лим Джи-ён, Хо Нам-джун, Ли Сэ-хи и другие.

«Суперглупцы»

Дата премьеры — 15 мая.

1999 год. Мир охвачен безумными слухами о неминуемом конце света. Главный герой госсслужащий Ли Ун-джон, который не может найти общий язык с людьми, и наследница богатой семьи Чхэ-ни вместе с несколькими другими жителями города обнаруживают у себя уникальные сверхъестественные способности. Они решают объединить свои силы, чтобы противостоять злодеям, угрожающим мирным жителям Хэсона. Однако порой главные герои больше напоминают неумелых супергероев, чем настоящих защитников.

В главных ролях: Пак Ын-бин, Чха Ын-у, Ким Хэ-сук и другие.

«Председатель-новичок Кан»

Дата премьеры — 30 мая.

Кан Ён-хо — успешный бизнесмен, мастер своего дела. Хван Джун-хён — футболист, стремящийся построить блестящую карьеру. Однако жизнь обоих мужчин кардинально меняется после неожиданного инцидента, в результате которого они меняются телами. Запертый в теле спортсмена Ён-хо решает заново завоевывать мир бизнеса и пытается устроиться на работу в свою собственную компанию. В свою очередь Джун-хён, ставший не только владельцем бизнеса, но и отцом двоих (а на самом деле троих!) детей, пытается адаптироваться к новым условиям жизни. Очень скоро мужчины осознают, что только совместные усилия помогут им справиться с возникающими трудностями.

В главных ролях: Ли Джун-ён, Ли Джу-мён, Сон Хён-джу и другие.

Фото: Кадр из сериала «Председатель-новичок Кан»
Камилла Булгакова
Камилла Булгакова
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
