Сериал от автора «Во все тяжкие» и другие фантастические премьеры ноября, которые нельзя пропустить

Сериал от автора «Во все тяжкие» и другие фантастические премьеры ноября, которые нельзя пропустить

28 октября 2025 07:58
Кадры из фильмов «Хищник: Планета смерти», «Бегущий человек», «Дорогая, я уменьшаюсь»

Премьеры, от которых захватывает дух.

Научная фантастика в ноябре не просто возвращается — она становится жанром №1. От мрачных антиутопий до готических драм и космических кошмаров — зрителей ждут проекты, где человек сталкивается не только с чудовищами, но и с самим собой.

«Хищник: Планета смерти»

Франшиза, пережившая всё, выходит на новый уровень. Молодой яутжа по имени Дэк, изгой среди своих, пытается доказать клану свою силу на жестокой планете Калиск.

Здесь он встречает андроида Тию, и вместе они сражаются не только с монстрами, но и с самими Хищниками. Зрителям впервые покажут родную планету яутжа и услышат их язык.

«Хищник: Планета смерти»

«Разрушитель миров»

Фантастический боевик о мире, где трещина между измерениями выпустила на Землю древнее зло.

Отец и дочь прячутся на острове, но когда чудовища прорываются повсюду, им приходится бороться за жизнь.

Мощное визуально, эмоционально простое — кино о выживании, где любовь сильнее апокалипсиса.

«Разрушитель миров»

«Бегущий человек»

Эдгар Райт экранизировал роман Стивена Кинга в духе XXI века. Рабочий Бен Ричардс вынужден участвовать в смертельном реалити-шоу, где цена ошибки — жизнь.

Главную роль исполнил Глен Пауэлл, и зрители уже сравнивают его работу с «Игрой на выживание» и «Черным зеркалом».

«Франкенштейн»

Гильермо дель Торо пересобрал классику с Оскаром Айзеком и Джейкобом Элорди. Это не просто история о создании монстра, а трагедия о человеке, который хотел победить смерть — и стал её орудием.

Мрачная, красивая, почти оперная версия, где чудовище — не зло, а боль.

«Франкенштейн»

«Авиатор»

Экранизация романа Евгения Водолазкина. Проснувшийся после заморозки советский инженер ищет себя в XXI веке и сталкивается с новым временем как с другой планетой.

Александр Горбатов, Константин Хабенский и Дарья Кукарских — в главных ролях.

«Дорогая, я уменьшаюсь»

Ян Кунен превратил классическую идею о человеке, ставшем крошечным, в философскую драму. Герой буквально теряет масштаб — и с ним чувство власти над жизнью.

Визуально — шедевр, эмоционально — притча о страхе быть никем.

«Из многих» (сериал)

Новый проект Винса Гиллигана, автора «Во все тяжкие». На Земле распространяется вирус счастья — люди становятся безмятежно радостными, а потом исчезают.

Единственная, кто не заражается, — писательница Кэрол Стурка. Она должна понять, почему несчастье спасает мир. Премьера — 7 ноября.

Также вам будет интересно: 7 фильмов, после которых не уснёте спокойно: детективы и триллеры, где ни минуты покоя

Фото: Кадры из фильмов «Хищник: Планета смерти», «Бегущий человек», «Дорогая, я уменьшаюсь», «Разрушитель миров», «Франкенштейн», «Авиатор»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
