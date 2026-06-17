В Китае миллионы просмотров собирают эти 3 российских мультфильма: удивительно, но лидирует не «Маша и Медведь»

Наши проекты полюбились и детям и взрослым из Китая.

Пока одни отечественные проекты покоряют российский эфир, другие собирают многомиллионную аудиторию далеко за пределами страны. Особенно тепло российскую анимацию приняли китайские зрители.

Смешарики стали настоящим феноменом

Пожалуй, самым успешным российским мультсериалом в Китае можно назвать «Смешариков». Истории о Кроше, Нюше, Лосяше и других героях настолько понравились местной аудитории, что проект показывали сразу на десятках телеканалов.

Интересно, что для китайского проката создателям пришлось серьезно адаптировать некоторые эпизоды. Отдельные шутки и культурные отсылки были понятны только российским зрителям, поэтому часть диалогов и сцен переработали специально для зарубежной аудитории.

Маша покорила миллионы зрителей

«Маша и Медведь» давно превратилась в один из самых узнаваемых российских анимационных брендов в мире. Китай не стал исключением.

Местных зрителей привлекли яркая анимация, динамичный сюжет и универсальный юмор, который понятен без сложных объяснений. Особенно интересно, что многие родители воспринимают проект не просто как развлечение. Они отмечают, что истории Маши помогают детям лучше относиться к природе, дружбе и окружающему миру.

Ми-ми-мишки нашли путь к самым маленьким

Еще одним неожиданным хитом стали «Ми-ми-мишки». Мультсериал, ориентированный на дошкольников, быстро завоевал популярность благодаря обаятельным персонажам и познавательным сюжетам.

Истории медвежат Кеши и Тучки знакомят детей с окружающим миром через простые и понятные приключения. Именно образовательная составляющая стала одним из главных факторов успеха проекта.

Популярность мультсериала оказалась настолько высокой, что внимание зрителей привлекли не только сами эпизоды, но и мобильные игры по мотивам франшизы.

Почему это важно

Успех российских мультфильмов в Китае показывает, что хорошие истории способны преодолевать языковые и культурные границы. «Смешарики», «Маша и Медведь» и «Ми-ми-мишки» доказывают: качественная анимация может быть одинаково интересна зрителям из разных стран, даже если их разделяют тысячи километров.