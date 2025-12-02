Сказали себе «гляну потом»? Потом наступило: «Брат навсегда» выходит в цифре — вот точная дата и где включать

Для тех, кто пропустил показ в кинотеатрах или специально туда не шел, надеясь глянуть на Данилу дома, сидя на диване.

Те, кто пропустил документалку «Брата насегда» в кинотеатрах, давно ждут одного — когда её наконец можно будет спокойно включить дома.

Интрига держалась до последнего: даты не объявляли, слухи расходились разрозненно, а интерес только рос. Теперь ожидание подошло к финалу, и цифровой релиз стал главным инфоповодом вокруг фильма.

Почему онлайн-премьера так важна

Документальный проект Анны и Григория Сельяновых снова поднял волну интереса к дилогии Балабанова. Зрителям показали редкие архивы, старые съёмочные точки от Петербурга до Чикаго, интервью с Дарьей Юргенс, Ириной Салтыковой и близкими режиссёра. В фильме много того, что раньше не показывали: домашние записи, рабочие моменты, атмосфера, в которой выросла легенда.

Когда он появится в цифре

Самая ожидаемая информация — дата. Теперь всё определено: смотреть «Брат навсегда» онлайн можно будет с 12 декабря.

Премьера состоится на платформе PREMIER. Именно там фильм выложат целиком, без купюр, с дополнительными материалами, которые не вошли в кинотеатральный прокат.

Что увидит зритель

Авторы собрали маршруты по значимым локациям дилогии, домашние хроники семьи Балабанова, воспоминания команды «СТВ» и тех, кто стоял у истоков. Это не сухая история создания фильма, а попытка объяснить, почему «Брат» и «Брат 2» до сих пор переживают поколения.

12 декабря документалка наконец доберётся до тех, кто ждал её в онлайне — спокойно, дома, без гонки за билетами.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему в финале «Брата» Света выбрала мужа-тирана, а не Данилу.