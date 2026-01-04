Меню
Киноафиша Статьи Выдавали Труса, Балбеса и Бывалого с головой: что значили шапки героев «Операции „Ы“» в СССР

4 января 2026 07:29
Кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»

На голове Балбеса — яркая «вальтовка», у Труса — подозрительный «пирожок», а Бывалый вышел в люди в дорогом каракуле.

Комедия «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика» (1965) стала культовой не только благодаря сюжету, но и визуальному коду, вшитому в одежду героев. Особенно — в их головные уборы.

Они сразу рассказывали всё, что нужно было знать о персонаже. И вызывали интерес — не только у зрителей, но и, как бы сказали в СССР, у органов.

«Пирожок» — маскировка для бедного и подозрительного

На голове у Труса — классическая шапка «пирожок». Такая стоила 2–3 рубля, делалась из искусственного меха и считалась народным вариантом — дешёвая, аккуратная, без претензий.

Но вот в сочетании с поношенным тулупом и взглядом Труса вызывала недоверие: «Чем промышляешь, гражданин?»

«Вальтовка» — как маячок с базара

Балбес щеголяет в ярко-оранжевой «вальтовке». Это шапка без козырька, часто шерстяная, срезанная по прямой линии, плотно облегающая голову. В 60-х она стоила около 5 рублей, пишет дзен-канал Лавка старьевщика.

Тогда такой головной убор ассоциировался с подростками и рыночными торгашами. Даже слишком приметный аксессуар, если хочешь оставаться незаметным.

«Капелюха» — символ власти и… подозрительных доходов

А вот Бывалый выглядит почти как завхоз Минсельхоза: каракулевая шапка-ушанка, «капелюха», стоила от 18 до 25 рублей — серьёзные деньги, почти половина зарплаты.

Обычно такие шапки дарили, доставали благодаря знакомствам или зарабатывали должностью. Она моментально выдавала статус — и вызывала закономерный вопрос: «Откуда у тебя такие средства, гражданин?»

Также прочитайте: Ни муж, ни ребенок не остановили: Любовь Розенберг объяснила, зачем Рыжова в «Служебном романе» влезла в чужую семью

Фото: Кадр из фильма «Операция „Ы“ и другие приключения Шурика»
Анна Адамайтес
Анна Адамайтес
