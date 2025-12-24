В каком отеле снимался «Один дома 2»? Понятно, почему именно там Кевин встретил Трампа

Такой отдых мало кому по карману.

Классическая комедия «Один дома 2» — отличный выбор для семейного новогоднего просмотра. Значительная часть съёмок проходила в знаменитом нью-йоркском отеле «Плаза», где по сюжету юный герой поселяется в одиночку.

Именно в роскошном фойе отеля мальчик ненадолго встречается с самим Дональдом Трампом, который на тот момент был реальным владельцем «Плазы». Богатая отделка и атмосфера шика в отеле всегда привлекали кинематографистов. Когда требовалось показать статус персонажа или его жизнь в окружении роскоши, гостиница становилась идеальной готовой декорацией.

На счету отеля съёмки в десятках известных фильмов: от «К северу через северо-запад» и «Великого Гэтсби» до популярных сериалов вроде «Сплетницы». За свою более чем столетнюю историю он успел появиться в 28 картинах, и это только по официальным данным.

Но самой масштабной и запоминающейся стала его роль в комедии «Один дома 2». Знаменитое лобби и номер, где поселился Кевин, снимали прямо в «Плазе». Кстати, сейчас одна ночь в той самой комнате обойдется примерно в 30 000 долларов (2,4 млн рублей).

Правда, некоторые сцены пришлось все же создавать и в других местах. Например, тот самый бассейн, куда прыгал герой, находится в чикагском отеле Four Seasons. А роскошный пентхаус, куда в финале переезжает вся семья, на самом деле был апартаментами в местном отеле Hilton.

