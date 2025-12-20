Меню
Не только первый «Один дома» хорош: сколько частей у фильма и какие из них действительно стоит смотреть — отвечаем

20 декабря 2025 07:29
Кадр из фильма «Один дома»

Кажется, любимых всего два.

Каждый декабрь миллионы людей снова включают «Один дома» — и почти всегда возникает один и тот же вопрос: а сколько вообще частей у этого фильма и какие из них стоит пересматривать.

Сколько частей у фильма «Один дома»

Официально франшиза насчитывает шесть фильмов. Но культовыми стали далеко не все — и тут важно разделять классику и продолжения «по инерции».

Классические части, которые знают все

Первая часть вышла в 1990 году. История Кевина Маккаллистера, случайно оставшегося дома и победившего грабителей, моментально стала хитом.

Вторая часть — «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» (1992) — закрепила успех. Тот же герой, те же бандиты, но уже в рождественском Нью-Йорке. Для большинства зрителей именно эти две части — настоящий канон.

Что было дальше

Начиная с третьего фильма франшиза изменилась:

  • «Один дома 3» (1997) — новый ребенок, другие злодеи
  • «Один дома 4» (2002) — попытка перезапуска с новыми актерами
  • «Один дома 5» (2012)
  • «Один дома 6» (2021) — современная версия для стримингов

Общее у них только идея: ребенок против взрослых.

Итак сколько же частей? Формально — 6. По любви зрителей — только 2. И именно их каждый год пересматривают, потому что Новый год без Кевина — это уже не совсем Новый год.

Ранее портал «Киноафиша» писал, почему Кевин из «Один дома» позвонил в пиццерию, но не родителям.

Фото: Кадр из фильма «Один дома»
Екатерина Адамова
