Не только первый «Один дома» хорош: сколько частей у фильма и какие из них действительно стоит смотреть — отвечаем

Каждый декабрь миллионы людей снова включают «Один дома» — и почти всегда возникает один и тот же вопрос: а сколько вообще частей у этого фильма и какие из них стоит пересматривать.
Сколько частей у фильма «Один дома»
Официально франшиза насчитывает шесть фильмов. Но культовыми стали далеко не все — и тут важно разделять классику и продолжения «по инерции».
Классические части, которые знают все
Первая часть вышла в 1990 году. История Кевина Маккаллистера, случайно оставшегося дома и победившего грабителей, моментально стала хитом.
Вторая часть — «Один дома 2: Потерянный в Нью-Йорке» (1992) — закрепила успех. Тот же герой, те же бандиты, но уже в рождественском Нью-Йорке. Для большинства зрителей именно эти две части — настоящий канон.
Что было дальше
Начиная с третьего фильма франшиза изменилась:
- «Один дома 3» (1997) — новый ребенок, другие злодеи
- «Один дома 4» (2002) — попытка перезапуска с новыми актерами
- «Один дома 5» (2012)
- «Один дома 6» (2021) — современная версия для стримингов
Общее у них только идея: ребенок против взрослых.
Итак сколько же частей? Формально — 6. По любви зрителей — только 2. И именно их каждый год пересматривают, потому что Новый год без Кевина — это уже не совсем Новый год.
