Этот вопрос мучает зрителей уже 35 лет: почему Кевин из «Один дома» позвонил в пиццерию, но не родителям

Культовая новогодняя комедия «Один дома» уже несколько десятилетий остаётся неизменным атрибутом праздничного сезона. Многие современные поклонники в России знакомы с приключениями Кевина МакКалистера с детских лет. Это не мешает им замечать определённые нестыковки в сюжете.

Наибольшие вопросы вызывает эпизод с заказом пиццы, где юный герой расплачивается родительской кредитной картой. Зрители не понимают, каким образом мальчик сумел вообще осуществить звонок, учитывая, что ранее в фильме подчёркивалось отсутствие телефонной связи. Ведь именно поэтому с Кевином не могла связаться семья.

Как Кевин смог позвонить в пиццерию

Создатели фильма уверяют, что здесь нет ошибки. Оказывается, в американских телефонных сетях 90-х была интересная особенность. Если из-за урагана падало дерево и повреждало кабель, это могло нарушить только дальнюю связь — например, звонки в другой город или страну.

А вот местные телефоны в пределах района, одной подстанции, часто продолжали работать. Поэтому Кевин спокойно мог связаться с пиццерией на соседней улице, а вот дозвониться до родителей в Париже у него действительно не получилось бы. Так что сцена абсолютно реалистична для того времени.

Где билет Кевина

Оказывается, в суматохе перед вылетом произошло сразу две досадные ошибки, из-за которых Кевина и оставили.

Утром Кевин пролил молоко на стопку документов. Папа, убирая беспорядок, не глядя выбросил испачканные бумаги. Среди них был и билет самого Кевина. В спешке этого просто никто не заметил.

В аэропорту, когда дети пересчитывались, в их толпу случайно забежал соседский мальчик. Его приняли за Кевина, и по счету все сошлось.

Вот так, из-за простой случайности и небольшой невнимательности, и получилась знаменитая история про мальчика, которого забыли дома.

