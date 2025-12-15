В Индии «Игру в кальмара» неслучайно считают плагиатом: местные зрители еще до Netflix смотрели историю о смертельных играх ради денег

Три сезона сериала «Игра в кальмара» произвели настоящий мировой фурор. Проект стал гораздо больше, чем просто удачным шоу. Он породил бесчисленное количество мемов, оживлённых дискуссий и сложных фанатских теорий, став одной из самых обсуждаемых тем в соцсетях.

Однако, завоевав любовь многомиллионной аудитории по всему миру, «Игра в кальмара» не смогла избежать и критики. Еще накануне выхода второго сезона создателей ждал неожиданный удар — судебный иск. Индийский режиссёр обвинил корейских авторов хита в плагиате, утверждая, что ключевая концепция шоу была незаконно позаимствована из его более ранней работы.

Обвинения в плагиате

Режиссёр из Индии по имени Сохам Шах предъявил Netflix официальные претензии, заявив, что создатели «Игры в кальмара» незаконно позаимствовали у него не просто общую идею, а целый комплекс ключевых элементов: сюжетную основу, персонажей, тематику, атмосферу и общий сеттинг. В качестве первоисточника он указал свой фильм «Фортуна» (оригинальное название — «Luck»), вышедший ещё в июле 2009 года.

Сюжет его картины действительно вращается вокруг смертельно опасных игр, которые организует таинственный мафиозный босс, делающий на них крупные ставки. Главный герой, молодой человек, оказывается в отчаянном финансовом положении и должен за три месяца найти огромную сумму, чтобы спасти мать от долгов умершего отца.

Случайно выяснив, что удача невероятно благоволит ему, он в конце концов попадает к тому самому организатору. Казалось бы, его везение должно гарантировать победу, но здесь возникает главная загвоздка: все остальные участники игры оказываются такими же счастливчиками, что стирает его преимущество.

Сравнения с «Игрой в кальмара»

Аудитория, которая познакомилась с обеими картинами, в целом сошлась во мнении, что обвинения Сохама Шаха выглядят натянутыми. По их оценке, сходство между проектами ограничивается лишь общими жанровыми рамками — темой смертельных игр на деньги.

Но она не является уникальным изобретением индийского режиссёра. В массовой культуре такая тема существовала задолго до «Фортуны» — вспомнить хотя бы роман Стивена Кинга «Бегущий человек» 1982 года или японскую «Королевскую битву».

При более детальном сравнении становятся очевидны важные различия. В «Игре в кальмара» полностью отсутствует ключевая для «Фортуны» идея о людях, управляемых удачей.

Масштаб и атмосфера тоже несопоставимы: если в индийском фильме участников содержат в роскоши, то корейский сериал сознательно создает ощущение строгих рамок.

Сюжетные линии также кардинально расходятся: в «Фортуне» есть любовные истории и выживает несколько героев, в то время как в «Игре в кальмара» победитель может быть только один, а параллельно ведётся детективное расследование.

Официальная позиция Netflix была жёсткой и однозначной. На стриминге заявили, что претензии не имеют под собой оснований, подчеркнув авторство создателя Хван Дон Хёка, и пообещали решительно защищать проект в суде. Похоже, этот ответ охладил пыл обвинителя, так как громкий конфликт довольно быстро сошёл на нет, не получив дальнейшего развития.

