Толкин об этом особо не писал, но по деталям понять можно: что на самом деле ели эльфы?

Многие спорят об их рационе уже много лет.

Во «Властелине Колец» и «Хоббите» Толкин нарисовал грандиозный мир Средиземья, где важна каждая деталь — от великих битв до простых трапез. Но вот что удивительно: о том, чем питались эльфы, он почти не писал.

Поэтому до сих пор идут споры — были ли они вегетарианцами или же с удовольствием ели мясо. В «Хоббите» мы видим, как эльфы угощают гномов овощами, а во «Властелине Колец» упоминаются пиры и охоты. Так что же скрывает эльфийская кухня?

Овощи, фрукты и легендарные лепёшки

Да, в «Хоббите» эльфы встречают гномов капустой и прочими овощами, но это вовсе не значит, что их рацион ограничивался зеленью. Толкин описывает плодородные земли Нарготронда, фруктовые сады и зерновые поля.

А особое место занимают лембас — питательные лепёшки, которые долго не черствели и поддерживали путников в самых тяжёлых испытаниях. Недаром именно они помогли Братству Кольца пройти через Мордор.

Мясо и охота

Образ строгого вегетарианца к эльфам не подходит. В книгах упоминаются охоты Трандуила, запах жарящегося мяса в лесу, сцены, где раненого героя кормят мясом. В эльфийском языке даже есть слово hrave — «мясо», а также термины для быков, коз и коров. Всё это подтверждает: эльфы ели мясо, но, вероятно, относились к этому как к ритуалу, а не повседневности.

Напитки и пиры

Эльфы умели не только готовить, но и праздновать. Их вино из Дорвиниона было настолько крепким, что могло уложить даже лесного эльфа. А особым символом стал мирувор — напиток Йаванны, прозрачный и ароматный, придающий силы. Элронд подарил его Братству Кольца в самый ответственный момент — и это тоже часть их кулинарной магии.

Итог фанатских споров

Эльфы питались и плодами земли, и мясом, сочетали хлеб и вино, а трапезу превращали в гармонию с миром. Именно поэтому их кухня выглядит загадочной и притягательной: это не просто еда, а отражение их культуры, в которой красота и сила всегда идут рядом.

