Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Толкин об этом особо не писал, но по деталям понять можно: что на самом деле ели эльфы?

Толкин об этом особо не писал, но по деталям понять можно: что на самом деле ели эльфы?

24 сентября 2025 21:31
Кадр из фильма «Властелин Колец»

Многие спорят об их рационе уже много лет.

Во «Властелине Колец» и «Хоббите» Толкин нарисовал грандиозный мир Средиземья, где важна каждая деталь — от великих битв до простых трапез. Но вот что удивительно: о том, чем питались эльфы, он почти не писал.

Поэтому до сих пор идут споры — были ли они вегетарианцами или же с удовольствием ели мясо. В «Хоббите» мы видим, как эльфы угощают гномов овощами, а во «Властелине Колец» упоминаются пиры и охоты. Так что же скрывает эльфийская кухня?

Овощи, фрукты и легендарные лепёшки

Да, в «Хоббите» эльфы встречают гномов капустой и прочими овощами, но это вовсе не значит, что их рацион ограничивался зеленью. Толкин описывает плодородные земли Нарготронда, фруктовые сады и зерновые поля.

А особое место занимают лембас — питательные лепёшки, которые долго не черствели и поддерживали путников в самых тяжёлых испытаниях. Недаром именно они помогли Братству Кольца пройти через Мордор.

Кадр из фильма «Властелин Колец»

Мясо и охота

Образ строгого вегетарианца к эльфам не подходит. В книгах упоминаются охоты Трандуила, запах жарящегося мяса в лесу, сцены, где раненого героя кормят мясом. В эльфийском языке даже есть слово hrave — «мясо», а также термины для быков, коз и коров. Всё это подтверждает: эльфы ели мясо, но, вероятно, относились к этому как к ритуалу, а не повседневности.

Напитки и пиры

Эльфы умели не только готовить, но и праздновать. Их вино из Дорвиниона было настолько крепким, что могло уложить даже лесного эльфа. А особым символом стал мирувор — напиток Йаванны, прозрачный и ароматный, придающий силы. Элронд подарил его Братству Кольца в самый ответственный момент — и это тоже часть их кулинарной магии.

Итог фанатских споров

Эльфы питались и плодами земли, и мясом, сочетали хлеб и вино, а трапезу превращали в гармонию с миром. Именно поэтому их кухня выглядит загадочной и притягательной: это не просто еда, а отражение их культуры, в которой красота и сила всегда идут рядом.

Главным героем «Властелина колец» был вовсе не Фродо и даже не Арагорн: вот кто совершил настоящий подвиг.

Фото: Кадр из фильма «Властелин Колец»
Екатерина Адамова
Екатерина Адамова
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет? Новая «Нарния» для Netflix собрала невероятный каст: к Мэрил Стрип и Дэниэлу Крейгу присоединилась звезда «Андора», но кого же она сыграет? Читать дальше 29 сентября 2025
Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле? Внимательные зрители заметили, что у Саурона в прологе «Властелина колец» есть кинжал: что он значит на самом деле? Читать дальше 29 сентября 2025
В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства В «Властелине колец» все тянули на себе поход… кроме одного: Толкин сам назвал самого бесполезного героя Братства Читать дальше 29 сентября 2025
«Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) «Аватар: Огонь и пепел» получил новый трейлер — и в нем раскрыли тайну племени Мангкван (видео) Читать дальше 28 сентября 2025
15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче 15 сцен из «Философского камня», которые вырезали — и зря: фанаты уверены, фильм стал бы богаче Читать дальше 28 сентября 2025
Почему Арагорн просто не уничтожил орков с помощью армии мертвецов? У этого ляпа есть разумное объяснение Почему Арагорн просто не уничтожил орков с помощью армии мертвецов? У этого ляпа есть разумное объяснение Читать дальше 27 сентября 2025
Почему Плакса Миртл осталась жить в туалете Хогвартса и при чем тут Дамблдор? В книгах об этом ни слова, но фанатов не проведешь Почему Плакса Миртл осталась жить в туалете Хогвартса и при чем тут Дамблдор? В книгах об этом ни слова, но фанатов не проведешь Читать дальше 27 сентября 2025
Почему Леголас с таким страхом посмотрел на собственную кровь после стычки с Больгом? Не случайность, а глубокая деталь от Толкина Почему Леголас с таким страхом посмотрел на собственную кровь после стычки с Больгом? Не случайность, а глубокая деталь от Толкина Читать дальше 27 сентября 2025
Красиво сказано — «поцелуй», но результат ужасает: что остается от человека после встречи с дементором в «Гарри Поттере» Красиво сказано — «поцелуй», но результат ужасает: что остается от человека после встречи с дементором в «Гарри Поттере» Читать дальше 27 сентября 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше